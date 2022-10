Neue Linke-Doppelspitze mit Flach Gomez und Rupp

"Die Linke" hat auf ihrem Landesparteitag in Hirschaid im Landkreis Bamberg ihre neuen Landesvorsitzenden gewählt. Wie die Partei in einem Schreiben mitteilte, wird die bayerische Linke nun von der Nürnberger Stadträtin Kathrin Flach Gomez und Adelheid Rupp als Landessprecherin angeführt. Der langjährige Co-Vorsitzende Ates Gürpinar hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Ohne Gegenkandidaten: Linke in Bayern mit Frauen-Doppelspitze

Flach Gomez hat 77 von 108 gültigen Stimmen und damit 71,3 Prozent erhalten. Auf Rupp entfielen 76 von 110 Stimmen. Sie kam damit auf 69,1 Prozent. Beide hatten keine Gegenkandidaten, heißt es in der Mitteilung weiter. "Ich freue mich über das gute Ergebnis. Jetzt gehen wir mit einer weiblichen Doppelspitze in die Vorbereitung der Landtags- und Bezirkstagswahlen", so Kathrin Flach Gomez.

Kathrin Flach Gomez: Linke will umsteuern

Schwerpunkte im Wahlkampf sollen die Themen Arbeit und Soziales, Wohnen, Bildung und Klimagerechtigkeit sein. Bei all diesen Punkten gebe es in Bayern schwere Versäumnisse bei der Landesregierung, die die Menschen zu spüren bekommen, sei es durch hohe Mieten, niedrige Löhne, Personalmangel in Schulen und Kitas, Bildung, die vom Geldbeutel abhängt, oder der gerade im ländlichen Raum völlig vernachlässigte ÖPNV, so Flach Gomez weiter. "Hier wollen wir endlich umsteuern."

Adelheid Rupp ist neue Landessprecherin

Die neue Linke-Landessprecherin Adelheid Rupp sagte nach ihrer Wahl: "Die Linke wird gerade in diesen Zeiten als soziale und verlässliche Stimme in den Parlamenten gebraucht. Wir wollen uns ab Herbst 2023 nicht nur mehr in Kommunalparlamenten, Bezirkstagen und auf der Straße für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen, sondern auch im Bayerischen Landtag. Dafür brauchen wir nicht nur die Stimmen der Menschen, sondern auch tatkräftige Mithilfe im Wahlkampf." Deshalb lade sie alle Menschen ein, die sich für ein soziales, friedliches und ökologisches Bayern engagieren wollen, bei ihrer Partei mitzumachen. "Wir sind die Opposition, die Bayern braucht", so Rupp weiter.