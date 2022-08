> Neue Korbstadtkönigin in Lichtenfels vorgestellt

Die 18 Jahre alte Lehramtsstudentin Alexadra I. ist am Montag in Lichtenfels als neue Korbstadtkönigin vorgestellt worden. In den kommenden zwei Jahren wird sie die Stadt bei Veranstaltungen vertreten. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter.