Neue Kooperation: Beim FCN arbeiten, an der FAU studieren

Nordbayerns größte Universität und Nordbayerns größter Sportverein gehen ab sofort gemeinsame Wege und haben heute dazu einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Oder wie es die Erlanger Friedrich-Alexander-Universität und der 1. FC Nürnberg ausdrücken: Sie "spielen Doppelpass bei Wissenschaft, Forschung und Sport".

Kooperation ist "Aushängeschild für die Region"

Die Kooperation werde zunächst von den Studierenden gelebt, sagte Universitätspräsident Professor Joachim Hornegger dem Bayerischen Rundfunk. "Wir bieten ein Duales Studium an, das heißt man kann bei uns studieren und beim Club arbeiten und das über die ganze Studienlaufzeit hinweg. Des Weiteren haben wir vor, Praxisseminare anzubieten, wo Fragestellungen, die für den Club von Interesse sind, bei uns in den Seminaren diskutiert werden und unsere Studierenden dazu beitragen, das ein oder andere Problem des Clubs lösen zu helfen", so der Präsident. Die Kooperation eines traditionsreichen Fußballvereins und einer traditionsreichen Uni sei nicht nur für Studierende und Lehrende von Interesse, sondern auch für die ganze Region ein Aushängeschild.

Sportliches und Kaufmännisches zusammenführen

Das Duale Studium beim Club werde zwei Einsatzbereiche haben, nämlich den kaufmännischen zum einen und den sportlichen zum anderen, sagte Prof. Matthias Fifka, Vorstand des Instituts für Wirtschaftswissenschaft bei der FAU und Aufsichtsratsmitglied beim 1. FCN dem Bayerischen Rundfunk. "Unser Ziel ist es aber, das Ganze auch zusammenzuführen", sodass die Studierenden Einblicke in beide Bereiche erhalten. Zudem gebe es eine passende IHK-Ausbildung zum Sportkaufmann dazu.

Angesprochen auf mögliche Perspektiven der Studierenden nach Abschluss des Studiums, sagte Fifka: "Ich glaube, wenn man solche Leute findet, die beides mitbringen, die sportliche und die kaufmännische Perspektive, dann sind die Übernahmechancen groß." Gute Aussichten also für Club-Fans langfristig im Verein arbeiten zu können – auch wenn derzeit nach Angaben der Universität lediglich vier Studierende einen Platz erhalten werden. Der Andrang dürfte ungleich höher sein. Nach Angaben der Universität solle der Start des neuen Studiengangs im Wintersemester 2022/23 erfolgen.

"Kick-Off" mit Seminar in Club-Kabine

Der "Kick-Off" der Kooperation soll laut FCN-Sportvorstand Dieter Hecking bereits am 4. Mai mit dem ersten Club-Seminar an der FAU "in unserer Heimkabine im Max-Morlock-Stadion und zugleich am Tag unseres Club-Geburtstages" erfolgen. Hecking zufolge werden die Studierenden auch Einblicke in die sportliche Strategie des Clubs und seines Nachwuchsleistungszentrums erhalten. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk nannte der Sportvorstand Stichpunkte wie Leistungsdiagnostik, Scouting und Spielanalyse-Tools.

Leidenschaft Fußball, Leidenschaft Wissenschaft

Laut Universitätspräsident Hornegger gehören Uni und Sport zusammen. Fußball sei etwas sehr Emotionales bei dem man immer mitfiebere. Eine solche Leidenschaft sei auch nötig, um in der Wissenschaft zu bestehen. "Das ist eine Verbindung auf emotionaler Ebene, die den Sport und die Universität näher zusammenführt, als es der Eine oder Andere auf den ersten Blick sieht." Ab dem kommenden Wintersemester, können das dann vier glückliche Studierende auf doppelte – oder duale – Weise erleben.