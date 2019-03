Es bleibt wechselhaft, und am Montag wird es erst einmal noch kälter - und das, nachdem schon der Start in die zu Ende gehende Woche ziemlich winterlich gewesen war. Der Samstag bleibt damit im Vergleich mit der Zeit vorher und nachher noch relativ mild. In Alpennähe kommt heute sogar noch die Sonne durch, ansonsten ist es freundlich bis bewölkt mit Wind und Regen, am Nachmittag weitgehend trocken mit Auflockerungen. Es bleibt heute windig bei frischen bei 9 bis 16 Grad.

Hochwasser in einigen Gebieten Niederbayerns

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen im Bayerischen Wald und vor starkem Tauwetter im Oberallgäu. Im Allgäu werden deshalb ortsweise sogar Hochwasser und kleinere Überschwemmungen erwartet, im Bayerischen Wald, in der Oberpfalz und in Niederbayern kommt es schon jetzt zu Hochwasser, in Passau wurden deshalb am Samstagmorgen der Perlfischerweg und der Marktplatz im Stadtteil Hals gesperrt.

Kühl, windig, wechselhaft

In der Nacht auf Sonntag erwarten die Wetterkundler Tiefstwerte noch über der Frostgrenze, um drei Grad, erst in der Nacht auf Montag um minus drei Grad. Am Sonntag ist es zunächst noch freundlich, später örtlich mit aufkommendem Regen. Dann aber dann startet die neue Woche windig und kühl bei Höchstwerten zwischen vier Grad im Bergland und zehn Grad am unteren Main. Erst ab Mittwoch soll es dann Schritt für Schritt wärmer werden und die Sonne häufiger durch die Wolken brechen.

Schnee im Alpenvorland

Regen drängt am Sonntag von Baden-Württemberg her über Bayern, und in Schwaben wird sogar Schnee daraus. Schnee und Straßenglätte, damit muss rechnen, wer oberhalb 600 Meter unterwegs ist. Darunter bleibt der Schnee nicht liegen.

März war bisher deutlich zu warm

Bislang allerdings war der März "deutlich zu mild", wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes betonte. Die Temperaturen lagen deutlich über dem statistischen Durchschnitt dieser Zeit.