Neue JVA Passau: Über 200 Millionen Euro für "Mega-Knast"

Am Montagvormittag ist in Passau der Grundstein für das Gefängnis der Superlative gelegt worden. In den kommenden fünf Jahren soll ein Kombi-Gefängnis für Straf- und Abschiebehäftlinge entstehen. Mit über 200 Millionen Euro soll der "Mega-Knast" weit mehr kosten, als ursprünglich geplant.

Justizminister: Geht um die Sicherheit Bayerns

Georg Eisenreich (CSU), der bayerische Justizminister, sagte bei der heutigen Grundsteinlegung: "Das ist eine große Investition, die notwendig ist, damit wir den Bedarf im südostbayerischen Raum stärken." Es gehe um die Sicherheit in Bayern. Für die soll künftig auch eine Mauer sorgen, die schon jetzt bei der riesigen Baustelle zu erkennen ist: 800 Meter lang und sechs Meter hoch soll sie einmal werden.

Hinter der Mauer entsteht künftig Platz für 450 Häftlinge und 320 Mitarbeitende auf einem Gelände von sieben Hektar. Ein Wirtschaftsfaktor für die Region, so der Minister.

Platz für 100 Abschiebungsgefangene

Das Besondere an der JVA in Passau: Es soll ein Kombi-Gefängnis werden. 350 Haftplätze und 100 Plätze für Abschiebungsgefangene. Das sei vor allem in diesen Zeiten notwendig, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der heutigen Grundsteinlegung: "Deswegen ist neben dem normalen Strafvollzug die Flexibilität wichtig, um in der Grenzregion auch grenznah entscheiden zu können."

Die Bauarbeiten für das neue Gefängnis haben bereits vergangenes Jahr begonnen – abgeschlossen werden sie wohl 2027.