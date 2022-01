Neue Infotafel an der sogenannten "Judensau" am Regensburger Dom

Am Regensburger Dom St. Peter wird die Informationstafel zu der Schmähplastik der sogenannten "Judensau" durch eine neue Tafel ersetzt. Die derzeitige Informationstafel ist kaum zu sehen, zudem ist der Text wenig aussagekräftig. In der Jüdischen Gemeinde Regensburg wurde heute der Entwurf der neuen Tafel vorgestellt.

"Stein gewordener Antisemitismus"

Die Skulptur der sogenannten "Judensau" an der Südseite des Regensburger Doms ist schon etwas verwittert, aber noch gut erkennbar. Man sieht Juden, die wie Ferkel an einer Sau saugen. Dabei gilt das Schwein im Judentum als unrein. Diese Darstellung ist "Stein gewordener Antisemitismus", ein Angriff auf die Juden und auf das Judentum, urteilt Eva Haverkamp Rott, Professorin für mittelalterlichen jüdische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das soll jetzt auch auf der Informationstafel zu lesen sein, erklärt Ilse Danziger, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, die seit Jahren für eine neue Tafel plädiert.

Neuer Text könnte bundesweites Vorbild sein

Der Text ist das Ergebnis eines Runden Tisches, den der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spänle einberufen hatte. Er könnte bundesweit beispielhaft sein, da es vielerorts Diskussionen über den Umgang mit "Judensau"-Darstellungen gibt, so Spänle. Der Text am Regensburger Dom soll auf Deutsch und Englisch verfasst sen. Die neue Informationstafel soll noch in diesem Jahr angebracht werden.