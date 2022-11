Neue Idee: Autos sollen Platz für Stadt-Umland-Bahn machen

Die Bundesstraße 4 zwischen Erlangen und Nürnberg verläuft mitten durch den Bannwald in der "Brucker Lache". Entlang der Straße soll auch die Trasse der Stadt-Umland-Bahn (StUB) geführt werden. Es ist eine der Schlüsselstellen des Projekts. Aktuell wird geplant, die vierspurige Bundesstraße umzubauen. Auf zwei der derzeit vier Fahrspuren sollen künftig die Schienen für die Straßenbahn verlegt werden.

Bannwald in Gefahr

Die Autos müssen Platz machen. Das sagt Erlangen Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Nach seinen Worten ist es ein Beitrag zur Verkehrswende, "wenn die Infrastruktur fürs Auto zurückgebaut und durch ein modernes Verkehrsmittel wie die Straßenbahn ersetzt wird". Denn es sei nicht zu vermitteln und auch falsch, dass für die Stadt-Umland-Bahn zwölf Meter geschützter Wald auf einer Länge von vielen hundert Metern abgeholzt werde.

Keine zusätzlichen Staus erwartet

Die aktuellen Pläne sehen nun vor, dass es für Autos künftig zwei Fahrspuren stadteinwärts von Nürnberg nach Erlangen und eine Fahrspur stadtauswärts geben wird. Erste Berechnungen und eine einspurige Baustelle auf der Bundesstraße in diesem Bereich hätten laut Janik ergeben, dass die Kapazität ausreicht und es zu keinen zusätzlichen Staus kommen wird.

Der Bund muss mitspielen

Nun verhandelt die Stadt Erlangen mit dem Bund, damit dieser die Bundesstraße an die Stadt abgibt. Wenn das abgeschlossen ist, kann weiter geplant und später auch gebaut werden. Der Zweckverband, der die Planungen übernommen hat, rechnet damit, dass das Planfeststellungverfahren im Jahr 2024 beginnen kann. Davor wird es jedoch noch einen Ratsentscheid in Erlangen geben. Denn das Projekt Stadt-Umland-Bahn hat viele Kritiker.

Probefahrt für Mitplaner

Wenn sich die Erlanger für das Projekt entscheiden, dann soll die Überland-Straßenbahn künftig einmal auf 26 Kilometern Länge die Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach im Zehn-Minuten-Takt verbinden. Die Züge, wie sie dann in den 2030-er Jahren einmal auf der Strecke fahren werden, stellt der Zweckverband am Dienstagabend (29.11.22) vor. Bürgerinnen und Bürger können beim Projektforum eine Probefahrt unternehmen. Mit diesen Foren will der Zweckverband seine Planung transparent machen und Bürger einbinden - und das seit vielen Jahren.

Städte rechnen mit hohen Fördergeldern

Im Jahr 2019 legte der Zweckverband eine Kostenschätzung für das Projekt vor. Sie lag damals bei 372 Millionen Euro für die Investitionen und 56 Millionen Euro für die Planung. Aktuellere Zahlen gibt es vom Zweckverband nicht. Weil Bund und Länder eine Förderung zugesagt haben, lag der Eigenanteil der Städte zu diesem Zeitpunkt bei 78 Millionen Euro - Nürnberg muss 16 Millionen Euro bezahlen, Erlangen 49 Millionen Euro und Herzogenaurach 13 Millionen Euro.