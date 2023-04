Neue Hubschrauber für Bayerns Polizei

Die Bayerische Polizei bekommt neue Hubschrauber. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war am Donnerstagnachmittag bei der Übergabe der ersten beiden H145 Fünfblatt-Hubschrauber von Airbus Helicopters in Donauwörth dabei - und hat die Hubschrauber bei einem Flug über das Areal gleich getestet.

So viel investiert Bayern für die neuen Hubschrauber

Diese ersten beiden Hubschrauber sind für den Trainingsbetrieb der bayerischen Polizei gedacht. Laut Airbus sind diese Hubschrauber deutlich leistungsfähiger, als die bisherigen acht Polizei-Hubschrauber der drei Tonnen-Klasse vom Typ EC135. Die bayerische Polizei hatte diese Hubschrauber über zwölf Jahre lang im Einsatz.

Mit den neuen fünfblättrigen H145 Hubschraubern erhalte die bayerische Polizei die "weltweit neueste und beste Generation von Polizeihubschraubern", so Stefan Thomé, Vorsitzender der Geschäftsführung von Airbus Helicopters. Das Auftragsvolumen liegt bei 145 Millionen Euro. Bisher fliegt u.a. bereits die ADAC Luftrettung mit diesen modernen Hubschraubern.

Was die modernen Hubschrauber alles können

Die Hubschrauber können bei der Suche nach vermissten Personen, Fahndungsmaßnahmen, beim Transport von Spezialeinheiten, der Bekämpfung von Waldbränden oder zur Bewältigung von Naturkatastrophen eingesetzt werden. Sie bieten mit der neuen Technik mehr Leistung, außerdem ist mehr Platz im Innenraum. Acht Personen Einsatzkräfte können transportiert werden. Die Hubschrauber flögen außerdem vergleichsweise geräuscharm und hätten einen 30 Prozent geringeren CO2-Ausstoß und Kraftstoffbedarf als bisher. Zusammenfassend könne man sagen, so Thomé, die Hubschrauber böten mehr Nutzlast, Reichweite und Komfort.

Die neue Version dieses zweimotorigen leistungsfähigen Leichthubschraubers verfüge über einen neuen, innovativen Fünfblatt-Rotor, der die Nutzlast um 150 Kilogramm steigere. Die Seillänge für die Rettung von Personen ist statt wie bisher 55 Meter jetzt 90 Meter lang und hat ein Traglast von 300 Kilo und damit 100 Kilogramm mehr als beim Vorgängermodell. Bessere Scheinwerfer und beleuchtete Rotorblätter machen laut Innenminister Herrmann den Einsatz auch in der Nacht sicherer. Bis Ende 2024 soll das Personal an diesen beiden Hubschraubern geschult werden. Mitte 2025, so der Plan, sollen die sechs weiteren Hubschrauber ausgeliefert sein.

Herrmann war im Anschluss bei einem Rundflug über den Landkreis Donau-Ries im Hubschrauber dabei. Bereits seit 1970, also seit der Gründung der Bayerischen Polizeihubschrauberstaffel, stattet der Donauwörther Hubschrauberhersteller die Polizisten mit Helikoptern aus.