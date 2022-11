Neue Hörsäle für Lebenswissenschaften in Kulmbach eröffnet

Für die Professoren und Studierenden der Lebenswissenschaften in Kulmbach hat der Wanderzirkus ein Ende: Die "Fakultät Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit" hat eigene Räumlichkeiten bekommen. "Wir haben jetzt einen festen Anlaufpunkt für die Studierenden, das ist auch für die Identität einer Fakultät sehr wichtig“, betonte der Präsident der Universität Bayreuth, Stefan Leible, am Donnerstag. Die Fakultät für Lebenswissenschaften ist die VII. und jüngste Fakultät der Universität Bayreuth. Sie ging vor zwei Jahren in Kulmbach an den Start.

Minister: Fakultät in Kulmbach eine Erfolgsgeschichte

Zur Eröffnung der neuen Fakultätsräume mit Hörsälen, Seminarräumen und Büros in der "Alten Spinnerei" mitten in der Stadt kam Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nach Kulmbach. Der Minister betonte, dass die Fakultät für Lebenswissenschaften eine Erfolgsgeschichte sei. Es sei ein wichtiger Teil, dass Hochschulen und Studentenleben nicht nur in den großen Städten stattfindet, sondern auch in den Regionen. "Wissenschaftliche Exzellenz soll in alle Teile des Landes gebracht werden und dort dann zusammen mit der Wirtschaft neue Innovationsimpulse setzen", so Blume.

Staatsregierung plant Neubau eines Campus

Er kündigte zudem an, dass ein Neubau für den Campus kommen werde. Der Freistaat Bayern hat das Grundstück am ehemaligen Güterbahnhof in Kulmbach bereits im April 2022 gekauft. Derzeit befinde sich der Projektantrag auf der Zielgerade, so der Wissenschaftsminister.

Campus in Kulmbach für 1.000 Studierende geplant

Aktuell sind rund 200 internationale Studierende an der "Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit" der Universität Bayreuth in Kulmbach eingeschrieben. Derzeit werden drei Studiengänge angeboten, nach und nach sollen es zwei Bachelor- und fünf Master-Studiengänge sein. Im Endausbau sollen am Campus Kulmbach bis zu 1.000 Studierende sein. Auch 22 Professuren sollen vergeben sein. Die Neugründung der Fakultät VII der Universität Bayreuth beruht auf einem Beschluss des Bayerischen Ministerrats von 2017. Bereits 2019 wurde die Fakultät eröffnet.