Neue Höhenkontrollen sollen Staus verringern

Höhenkontrollen sorgen regelmäßig für Staus. Denn: Nähern sich zu hohe Lkws den Tunneln hat das meist die Sperrung der kompletten Autobahn zur Folge.

Die Tunnel Allach und Aubing auf der A99 sind darin deutscher Meister. Hier wurde im Jahr 2018 insgesamt 264 Mal die Höhenkontrolle ausgelöst. Fehlalarme gab es laut Autobahndirektion Südbayern nicht. Schlägt die Höhenkontrolle an, stehe auch immer ein zu hoher LKW als Verursacher dahinter.

Höhenkontrolle für Sicherheit der Autofahrer unvermeidbar

Auch wenn die Höhenkontrollen und die daraus resultierenden Staus viele Autofahrer nerven - sie sind nötig für die Sicherheit. Es gehe darum, die Beschädigung der Tunneldecke durch zu hohe Fahrzeuge zu verhindern, erklärt Josef Seebacher von der Autobahndirektion Südbayern.

Stößt ein LKW an die Tunneldecke und reißt die dort installierte Technik herunter, sind schwere Unfälle meist die Folge. Auf die zulässigen vier Meter werden nochmal 40 Zentimeter Puffer addiert, bevor die Höhenkontrolle auslöst.

Inning versinkt im Verkehrschaos

An den beiden Tunneln Eching und Etterschlag auf der A96 kam es 2018 114 Mal zu einer Auslösung. Was die Sperrung einer der beiden Tunnel für Folgen hat, weiß vor allem die zweite Bürgermeisterin Monika Schüßler-Kafka.

Ihre Gemeinde Inning am Ammersee liegt zwischen den beiden Tunneln und ist bei Stau und Chaos die ideale Alternativroute für die Autofahrer. Schüßler-Kafka bangt um die Sicherheit ihrer Bürger, die sie durch die Massen an Autos beeinträchtigt sieht.

Neue Hoffnung dank Vorhöhenkontrollen

Dass die Vielzahl an Staus kein hinnehmbarer Zustand ist, weiß auch die Autobahndirektion Südbayern. Sie setzt nun auf neue Maßnahmen.

Vor den beiden Tunneln Eching und Etterschlag wurden Mitte 2019 sogenannte Vorhöhenkontrollen installiert. Sie haben das Ziel, die zu hohen LKWs frühzeitig zu erkennen und an der letzten Anschlussstelle vor dem Tunnel von der Autobahn abzuleiten. Sollte es ein LKW doch bis vor oder sogar in den Tunnel schaffen, soll in Zukunft der Verkehr auf der linken Spur vorsichtig vorbeifahren dürfen.

Harte Strafen für zu hohe Lkw

Ignoriert ein zu hoher LKW die Warnschilder der Vorhöhenkontrolle und fährt trotzdem Richtung Tunnel, so handelt er vorsätzlich. Damit wird ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro fällig. Und es gibt zwei Monate Fahrverbot.

Laut der zuständigen Verkehrspolizei in Fürstenfeldbruck wurde die Höhenkontrolle auf der A96 seit der Einführung der Vorhöhenkontrolle 22 Mal ausgelöst – weniger als im Jahr zuvor. Ob die Maßnahmen auch langfristig Erfolg zeigen, ist laut Josef Seebacher von der Autobahndirektion Südbayern aber noch nicht abzusehen.