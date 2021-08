Neue Heimat für Nürnbergs Basketballer eröffnet

Die Halle "Kia Metropol Arena" bietet Platz für bis zu 4.000 Menschen und soll in Zukunft auch Austragungsstätte der Spiele des Basketball-Teams "Nürnberg Falcons" sein. "Die Halle hebt uns auf ein neues Niveau, ich freue mich riesig", sagte Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge dem Bayerischen Rundfunk.

Endlich eine Halle für die erste Liga

Damit wird auch eine Scharte ausgewetzt, die die Falcons 2019 einen Platz in der ersten Liga gekostet hatte. Sie standen damals mit einem Bein in der ersten Liga. Konnten aber nicht aufsteigen, weil es keine entsprechende Halle in der Stadt gab. Das ist nun vorbei: Schon nächste Woche findet ein Vorbereitungsturnier gegen Braunschweig und Ludwigsburg statt, ehe dann am 18. September der offizielle Saisonstart in der zweiten Basketballbundesliga ist.

Erstmal nur 700 Zuschauer

Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen dürfen bei den Spielen der Falcons vorerst maximal 700 Zuschauer dabei sein. Ralph Junge hofft, dass sich an diesen Regeln noch etwas ändert. Andere Bundesländer seien da schon wesentlich weiter, sagte er.

Im Zeit- und Budgetplan

Die Halle wurde in nur etwas mehr als einem Jahr fertiggestellt. Am 29. April wurde die Baugenehmigung erteilt, die Baukosten betrugen 40 Millionen Euro. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte bei der offiziellen Eröffnung dem Bayerischen Rundfunk: "Wir haben es wirklich in dieser Zeit geschafft und auch den Kostenrahmen eingehalten und jetzt haben wir ein Leuchtturm-Projekt mit der Halle hier stehen."

Eine Halle, viele Funktionen

Die Halle ist nicht nur für den Sport gedacht. Neben Sportveranstaltungen wie Handball-, Volleyball- oder Basketballspielen könnten in der Arena auch Kulturveranstaltungen oder Konzerte stattfinden, so König. Die neue Arena wurde auf einem städtischen Grundstück von rund 25.000 Quadratmetern errichtet. Die Stadt Nürnberg hatte der WBG Kommunal GmbH die Projektsteuerung zur Errichtung der neuen Halle am Tillypark übergeben.