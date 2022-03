Neue Grundsteuer: Jetzt sind die Eigentümer gefragt

Wenn demnächst ein Brief vom Finanzamt im Briefkasten liegt, bedeutet das für den Empfänger höchstwahrscheinlich Arbeit. Ab April verschicken die Behörden einen Infobrief zur neuen Grundsteuer, der auch gleich mit einer Aufgabe für alle Haus- und Grundstücksbesitzer versehen ist: Ab 1. Juli bis spätestens 31. Oktober 2022 haben sie Zeit, ihre Grundsteuererklärung abzugeben.

Der Hintergrund: Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer neu berechnet werden, weil die momentanen Grundstückswerte teilweise noch auf Berechnungen aus den 1930er-Jahren zurückgehen. Der Bund hat deshalb einen Entwurf für die Grundsteuer verabschiedet, gab den Ländern aber großen Handlungsspielraum. Bayern hat sich daraufhin für ein eigenes Modell entschieden, bei dem künftig nur noch die Größe, nicht mehr aber die Lage der Grundstücke zählt.

Im Zuge dessen müssen rund sechs Millionen Grundstücke in Bayern neu berechnet werden. Was für die Eigentümer nun konkret zu tun ist? Die wichtigsten Fragen und Antworten lesen Sie hier.

Wer muss überhaupt Grundsteuer zahlen?

Die Grundsteuer zahlt jeder Bürger, der ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung in Bayern besitzt. Auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe zahlen Grundsteuer. Allerdings gilt für Landwirtschaftsbetriebe ein eigener Grundsteuersatz auf der Grundlage von Ertragswerten.

Mieter sind indirekt von der Grundsteuer betroffen. Denn Vermieter können die Grundsteuer über die Nebenkosten auf ihre Mieter umlegen.

Wann muss ich die Grundsteuererklärung abgeben?

Wer zum Stichtag am 1. Januar 2022 Eigentümer oder Miteigentümer eines Grundstücks oder Betriebs der Land- und Forstwirtschaft im Freistaat war, ist gesetzlich verpflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Allerdings ist dafür dann noch mehrere Monate Zeit. Fristende ist der 31. Oktober. Ab dem Jahr 2025 wird die neue Grundsteuer dann fällig.

Gehört ein Grundstück mehreren Eigentümern, ist nur eine gemeinsame Grundsteuererklärung notwendig. Das Informationsschreiben dazu, das ab April in den Briefkästen landet und das BR24 bereits vorliegt, erhält jedoch nur eine Person - aus Gründen des Umweltschutzes, teilt das Finanzministerium mit.

Wer sich dem Papierkram nicht selbst widmen will, kann die Grundsteuererklärung von einem Steuerberater machen lassen.

Wie reiche ich die Erklärung ein?

Das soll online über das Elster-Steuerportal der Finanzverwaltung unter www.elster.de passieren. "Bequem und einfach" verspricht das Finanzministerium. Um die Grundsteuererklärung im Online-Portal ausfüllen zu können, braucht man allerdings ein Benutzerkonto. Eine Registrierung dafür kann bis zu zwei Wochen dauern.

Es gibt laut Finanzministerium aber auch die Möglichkeit, die Erklärung auf Papier einzureichen. Vordrucke dafür gibt es schon jetzt im Internet. Später sollen sie dann auch beim Finanzamt oder bei der Gemeinde ausliegen. Der bayerische Finanzminister, Albert Füracker (CSU), hofft allerdings auf möglichst viele Online-Erklärungen, um den Verwaltungsapparat zu schonen: "Wenn es digital schon vorliegt, brauchen wir es nicht einzuscannen."

Grundsteuer: Welche Daten muss ich kennen?

Auszufüllen sind zwei Dinge: Angaben zu den (Mit-)Eigentümern und Daten über das Grundstück, beziehungsweise den Landwirtschafts- oder den Forstwirtschaftsbetrieb. Zu den Daten über das Grundstück gehören zum Beispiel die Gemarkung, die Flurstücknummer und die Flächengröße. Herauslesen kann man die Daten, wie es in dem Informationsschreiben der Finanzbehörden heißt, aus dem Liegenschaftskataster, dem Grundbuch, dem notariellen Kauf-/Übergabevertrag oder den Unterlagen im Zusammenhang mit dem Bauantrag.

Konkret sollten Eigentümer am besten in einem ersten Schritt alle Unterlagen zusammensuchen, die sie daheim haben - wie den Kaufvertrag. Daraus müssten laut Finanzministerium schon einige der geforderten Daten herauszulesen sein. In einem zweiten Schritt wird empfohlen, einen Blick in den Bayernatlas, den Kartenviewer des Freistaats, zu werfen. Dort finden sich die Flurstückdaten wie Flurstücknummer oder Gemarkung.

Der Bayernatlas wird vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2022 kostenlos im Internet veröffentlicht, verspricht Finanzminister Füracker: "Wir stellen auch über unseren Bayernatlas die wesentlichen Daten zur Verfügung und so glaube ich, bieten wir einen sehr guten Service für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger (...) an, um das möglichst einfach gestalten zu können." Den Link zum Bayernatlas finden Nutzer ab Juli direkt im Elster-Online-Portal.

Wer hilft bei Problemen?

Außerdem verspricht der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) den Bürgerinnen und Bürgern Hilfe beim Ausfüllen der Formulare: Im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de sollen Informationen, Videos und die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu finden sein. Die Seite existiert bereits und wird laut Ministerium die nächsten Wochen weiter ausgebaut. Auch die Möglichkeit, über eine Hotline Fragen zu stellen, gibt es. Sie ist unter 089 / 30 70 00 77 zu erreichen.

Muss ich die Grundsteuererklärung nun jedes Jahr neu machen?

Die Erklärung für die neue Grundsteuer muss in Bayern nur einmal ausgefüllt werden. Schließlich basiert das bayerische Modell auf der Fläche des Grundstücks, die sich in der Regel nicht verändert. Beim Bundesmodell ist das anders. In den Ländern, die das anwenden, wird nun alle sieben Jahre eine neue Berechnung der Grundsteuer fällig. Denn: Beim Bundesmodell spielt der Wert einer Immobilie eine Rolle und der kann sich im Laufe der Jahre ändern.

Für den bayerischen Finanzminister ist das Modell des Freistaat daher auch das bessere. Seiner Ansicht nach wird beim Bundesmodell wegen der steigenden Grundstücks- und Immobilienpreise die Grundsteuer automatisch alle sieben Jahre steigen. "Deswegen haben wir in Bayern gesagt, wir wollen keine Steuererhöhung durch die Hintertür und wir wollen ein unbürokratisches Modell", so Füracker im Interview mit BR24.

Die Grundsteuererklärung nach dem Berechnungsmodell des Bundes sei zudem für die Eigentümer komplizierter auszufüllen, weil man dafür spezifischere Infos, wie Bodenrichtwerte oder das Baujahr des Hauses brauche. In Bayern hingegen würden nur physikalische Größen wie etwa die Grundstücksfläche abgefragt - "also feststehende Werte, über die man nicht streiten kann", so Füracker.

Kritik am bayerischen Berechnungsmodell

Ob der bayerische Weg wirklich der bessere ist, da gehen die Meinungen aber auseinander. Für die SPD im Landtag will die Staatsregierung nur verbrämen, dass es um eine "Umverteilung von unten nach oben" geht, warnt der SPD-Abgeordnete Harald Güller. Wenn die Grundsteuer wertunabhängig ist und es egal ist, ob man eine neu gebaute Villa in bester Lage hat oder ein sanierungsbedürftiges Bauernhaus in einem strukturschwachen Gebiet, würden Reichere bei der Steuer besser wegkommen, kritisiert Güller.

Dem stimmen die Landtagsgrünen zu. Die bayerische, flächenabhängige Grundsteuer verstoße gegen den Gleichheitssatz, der im Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung steht, sagt der Grünen-Abgeordnete Tim Pargent. Bei der neuen Grundsteuer werde Ungleiches gleich besteuert - also die moderne Großstadt-Villa genauso wie das alte Haus am Stadtrand.

Wie viel Grundsteuer muss man zahlen?

Wie viel Grundsteuer Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer ab 2025 zahlen müssen, steht noch nicht fest. Über die Höhe bestimmt letzten Endes die Kommune anhand des sogenannten Hebesatzes. Den legen die Gemeinden erst 2024 fest. Eine allgemeine Erhöhung, soll es aber nicht geben, verspricht der Finanzminister: "Wir haben die Kommunen gebeten, ihre Grundsteuersätze so auszunivellieren, dass im Einzelfall für die Kommune selbst das Aufkommen ausgeglichen sein wird." Veränderungen für den einzelnen Eigentümer werde es aber geben. "Manche werden etwas mehr zahlen müssen, andere etwas weniger", bringt es Füracker auf den Punkt.

Ab wann ist die neue Grundsteuer in Bayern zu zahlen?

Grundsteuer wird immer zum ersten Januar eines Jahres erhoben und gilt dann für das gesamte Jahr. Der neue Grundsteuersatz nach dem bayerischen Flächenmodell kommt ab 2025 zum Tragen. Die Grundsteuererklärung, die bis Ende Oktober 2022 fällig wird, muss also mit knapp zweieinalb Jahren Vorlauf eingereicht werden.