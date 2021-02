Neue Grüntenhütte: Unzufriedenheit trotz abgespeckter Pläne

Es ist nur ein Teil der geplanten Erlebniswelt am Grünten, doch damit auch ein Puzzlestück, an dem sich die Gemüter erhitzen: die neue Grüntenhütte. Die ursprünglichen Pläne der Investoren sahen eine größere Hütte als bisher vor, die dazu im Landschaftsschutzgebiet errichtet werden sollte. Die Bürgerinitiative "Rettet den Grünten" kritisierte das und fürchtete eine reine Event-Gastronomie mit großen privaten Feiern.

Neue Hütte am alten Platz

Nun scheinen die Investoren einen Schritt auf die Projektgegner zuzugehen. Die neuen Pläne sehen wohl vor, dass die neue Grüntenhütte an der Stelle der alten Hütte gebaut werden soll. Außerdem soll sie kleiner werden als bisher geplant. Für die Investoren hat das einen Vorteil: Über die reduzierte Version muss nicht der Kreistag beschließen. Laut Landrätin Indra Baier-Müller ist eine politische Entscheidung damit nicht mehr erforderlich. Wenn die Pläne eingereicht werden, könnten sie in einem Verwaltungsverfahren genehmigt werden.

Landratsamt hat noch keine Pläne bekommen

Noch liegen die Pläne laut Baier-Müller aber noch nicht vor, im Landratsamt ist noch kein Bauantrag eingegangen. Sobald das der Fall ist, werde sie darüber informieren. Dann könnten die Pläne öffentlich eingesehen und schriftliche Stellungnahmen dazu abgegeben werden.

Bürgerinitiative bezweifelt Dialogbereitschaft der Investoren

Kritik an den neuen Plänen kommt von der Bürgerinitiative "Rettet den Grünten". Entgegen aller Absprachen würden nun fertige Pläne eingereicht. Das lasse starke Zweifel an einem ernsthaften Interesse des Investors an einem konstruktiven Dialog aufkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Runder Tisch musste wegen Corona abgesagt werden

Die Initiative kritisiert außerdem, dass ein vom Landratsamt organisierter, für Ende Januar geplanter Runder Tisch zum Thema Grünten BergWelt wegen der Corona-Pandemie abgesagt bzw. verschoben wurde. Ziel des Runden Tisches sei es stets gewesen, so die Bürgerinitiative, dass eine solide Grundlage für Sachentscheidungen geschaffen werde. Anhand einer konstruktiven kritischen Diskussion sollten auch die vielfältigen ökologischen und touristischen Folgen besprochen und abgewogen werden.

Landrätin will Kompromisse finden

Laut Landrätin Baier-Müller soll der Runde Tisch nachgeholt werden, sobald die Pandemielage es zulasse. Sie will dann die zu den Plänen eingegangenen Stellungnahmen diskutieren und Kompromisse finden. Die Investoren waren aktuell zu keiner Stellungnahme bereit. Dem Vernehmen nach sind sie dabei, sich neu zu orientieren und neu zu planen.