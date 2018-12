vor 32 Minuten

Neue Gondel für Zugspitzseilbahn ist da

Mit Schweizer Pünktlichkeit ist die neue Gondel für die Zugspitzseilbahn in Grainau angekommen. Die Glaskabine wurde in Rekordzeit in der Schweiz gebaut und ersetzt die demolierte Gondel. Läuft alles nach Plan, fährt die Seilbahn ab Samstag wieder.