Neue Gondel bereit für die Zugspitze

Nach Informationen des Garmisch-Partenkirchener Landrats Anton Speer (Freie Wähler) am Rande einer Veranstaltung am Freitag, wird die Bergbahn ab dem 22. Dezember regulär in Betrieb gehen.

Am Montag zwischen 7.00 und 9.00 Uhr soll die neue Kabine ankommen. Für den Transport der neuen Seilbahn-Kabine wird die Bundesstraße 23 zwischen Griesen und Grainau teilweise für den Verkehr gesperrt.

Reise der Gondel beginnt in der Schweiz

Die 4,2 Tonnen schwere Kabine in Überbreite wird in der Nacht von Sonntag auf Montag von Olten in der Schweiz über Ehrwald (Tirol) mit einem Tieflader an den Eibsee transportiert. Dort wird der Schweizer Zoll die Seilbahnkabine freigeben. Danach beginnen Techniker der Seilbahnfirma Garaventa (CH) mit der Montage der Kabine an der bereits an den Tragseilen installierten Aufhängung.

Testfahrten sind nötig

Bis die Seilbahn den regulären Fahrbetrieb aufnehmen kann, müssen Testfahrten durchgeführt werden. Vor der Aufnahme des Personenverkehrs muss die Bayerische Seilbahnaufsicht in der Regierung von Oberbayern die Anlage für den Verkehr freigeben.

Bau der Ersatzgondel in Rekordzeit

Der Nachbau der Seilbahnkabine war erforderlich, weil die Original-Kabine bei einer Berge-Übung am 12. September zerstört worden war. In der Rekordzeit von knapp drei Monaten hat der Schweizer Gondel-Hersteller CWA die neue Gondel im Wert von rund eine Million Euro neu gebaut.