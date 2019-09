Neue Giraffendame Lifty im Tiergarten angekommen

Wie der Tiergarten mitteilt, fand die 9-jährige Giraffendame auf Empfehlung des Europäischen Arterhaltungsprogramms in Nürnberg ein neues Zuhause. Lifty wurde am 27. August 2010 in Hannover geboren. Sie soll der zehnjährigen Artgenossin Lubaya Gesellschaft leisten.

Damenduo: Netz- und Rothschild-Giraffe

Die beiden Damen sollen laut Tiergarten zunächst allein bleiben. Da der Umbau des Giraffenhauses geplant ist, ist derzeit keine Zucht von Giraffen geplant, so der Tiergarten. Wollen die Besucher die beiden Tiere unterscheiden, hilft ihnen die unterschiedliche Fellmusterung der beiden Giraffen: Während Lubaya als Netzgiraffe klare Linien und Konturen aufweist, ähnelt Liftys Muster als Rothschild-Giraffe eher einem Aquarell.