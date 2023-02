Die neuen Gesichter beim Nockherberg-Singspiel

Ein neuer Schauspieler für das Singspiel auf dem Nockherberg wurde bereits vergangene Woche bekannt gegeben. Doch neben Thomas Unger, der dieses Jahr zum ersten Mal Ministerpräsident Markus Söder mimen wird, ist das diesjährige Derblecken auch für drei weitere Schauspieler eine Premiere.

Thomas Unger ist der neue Söder

Thomas Unger studierte zunächst Sonderpädagogik, bevor er 1998 nach Berlin an die Hochschule der Künste ging. Sein erstes größeres Engagement bekam er am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Bekannt dürfte Thomas Unger so manchem Fernsehzuschauer aus Formaten wie dem "Tatort", "Daheim in den Bergen" und "Die Garmisch-Cops" sein.

"Ich freue mich riesig auf mein Debüt am Nockherberg und beim Politikerderblecken. Das ist immerhin das bayerische Hochamt des Kabaretts", sagte Unger. "Aber ich weiß auch, in welche großen Fußstapfen ich treten werde." Sein Vorgänger Stephan Zinner hatte 15 Jahre lang Markus Söder im Singspiel verkörpert - ob als Generalsekretär, in diversen Minister-Rollen oder als bayerischer Ministerpräsident. 2021 entschied er sich dazu, die Rolle nicht mehr zu spielen.

Neu an Bord: David Zimmerschied, Neffe des Kabarettisten Sigi Zimmerschied

Zum ersten Mal spielt auch der gebürtige Thüringer und Wahl-Münchner Christian Pfeil mit und zwar in der Rolle von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ein weiteres neues Gesicht ist David Zimmerschied. Der Neffe des Kabarettisten Sigi Zimmerschied schlüpft für das Singspiel in die Rolle von Friedrich Merz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird zum ersten Mal von Thomas Limpinsel gespielt. Limpinsel wäre eigentlich schon mal auf dem Nockherberg aufgetreten, doch die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Neu ist auch Roland Schreglmann, doch dessen Rolle ist noch geheim.

Am 3. März ist es soweit

Dieses Jahr findet die Starkbierprobe auf dem Nockherberg am Freitag, den 3. März, statt und wird live ab 19.00 Uhr vom BR Fernsehen übertragen und in der ARD Mediathek gestreamt. Bei der Veranstaltung vor Ort sind stets nur von der Brauerei geladene Gäste aus Politik, Kultur, Sport oder Wirtschaft anwesend.