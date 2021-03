Neue Genossenschaft für Biogemüse aus Stephanskirchen

Die Zeit sei reif für eine neue Genossenschaft. Unter diesem Motto sucht Rudolf Finsterwalder von der Landlmühle bei Stephanskirchen neue Mitstreiter.

Biogemüse frisch vom Feld

Auf rund drei Hektar entsteht gerade die zweite große Genossenschaft der Landlmühle und zwar eine "Solawi", eine solidarische Landwirtschaft. Sie soll den Mitgliedern ab Ostern frisches Biogemüse garantieren, das kistenweise abonniert werden kann.

Solawi für Biogemüse

Letztendlich tragen in einer Solidarischen Landwirtschaft mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs und dafür gibt’s Ernteertrag. Mit rund 150 Genossen will man in Stephanskirchen starten. Letztendlich kann das Feld, das idyllisch zwischen einem Eichenhain und einem Bach liegt, rund 250 Genossen versorgen. Ein Anteil kostet 100 Euro. Die Abo-Kisten, die in drei Größen gestaffelt angeboten werden, müssen dann aber noch extra abonniert werden.

Philosophie des Marktgartens

Fridolin Sandmeyer ist der Gärtner, der für die Felder der Landlmühle verantwortlich ist. Er arbeitet nach der Philosophie des Marktgartens: kleinflächiger, intensiver Gemüseanbau, mit einem hohem Einsatz von Kompost. Diese Art der Bewirtschaftung, die früher schon die Pariser Großstadtbürger mit Gemüse versorgte, sei seit ein paar Jahren wieder modern. Das System mache nur anfangs viel Arbeit, wenn die Felder aufgeschüttet werden, so Sandmeyer. Später halte sich der Arbeitseinsatz in Grenzen, da nicht umgegraben werde. Hackschnitzel auf den Wegen halten den Garten schneckenfrei, ist sich der Gärtner sicher.

Stabil in Coronazeiten

Auf dem Areal der Landlmühle gibt es bereits das "Simseer Weidefleisch", ebenfalls als Genossenschaft. Das Geschäftsmodell: Biofleisch aus der Region, mit eigener Schlachtung und Produktion. Diese Idee kommt an, gerade jetzt in Coronazeiten. Wöchentlich sei in neues Mitglied dazugekommen, freut sich der Initiator Rudolf Finsterwalder. Das Modell funktioniere auch, weil die Genossen selbst die besten Kunden der Genossenschaft seien.

"Gegenmodell zum Kapitalismus"

Schneller, weiter, höher. Das ist nicht Rudolf Finsterwalders Sache. Ihm reiche ein gutes Essen und ein guter Wein dazu, sagt der Besitzer der Landlmühle. Das Genossenschaftsmodell sei für ihn ein tolles Gegenmodell zum Kapitalismus. Man mache gemeinsame Sache mit einer Gruppe Gleichgesinnter, so der Architekt. Finsterwalder will seine Landlmühle weiter voranbringen und setze dabei auf gesundes und langsames Wachstum. Wichtig seien ihm Nachhaltigkeit und ein faires Miteinander.