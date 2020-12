Neue generalistische Pflegeausbildung: Bilanz bisher positiv

Die 64-jährige Lisa Croner strahlt, wenn die Tür aufgeht und der junge Azubi hereinkommt. Diesmal soll er den Blutdruck messen und so setzt er sich zu ihr. Während er die Blutdruckmanschette anlegt, plaudert Chris von Essen mit der Bewohnerin des Nürnberger August-Meier-Heims.

Im September hat er die neue generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann in den städtischen Pflegeheimen des NürnbergStifts begonnen. Für ihn sei es ein Beruf, für den man das entsprechende Mitgefühl mitbringen müsse, erzählt er. Chris von Essen gefällt die Arbeit mit Menschen, und dass er den Heimbewohnerinnen und –bewohnern helfen kann.

Neue Ausbildung erfordert mehr Verantwortung

In der neuen generalistischen Ausbildung sind die Altenpflege, die Krankenpflege und die Kinderkrankenpflege zusammengefasst und werden gleichwertig behandelt. Dadurch lernen die Auszubildenden alle Menschen verschiedener Altersgruppen zu pflegen und haben sehr gute Berufsaussichten. Denn mit dieser neuen Ausbildung können sie anschließend sowohl im Krankenhaus als auch im Pflegeheim oder im ambulanten Bereich arbeiten.

Doch wenn man aus drei Berufen einen macht, heißt das auch: mehr lernen, mehr Stationen durchlaufen und eher Verantwortung übernehmen. "Früher haben die Pflege-Azubis erstmal gelernt wie sie die Grund- und Körperpflege durchführen", so Katja Schöne, kommissarische Ausbildungsleiterin im NürnbergStift. "Jetzt beginnen sie relativ schnell damit, Vitalzeichen zu erheben, wie beispielsweise Blutdruck oder Blutzucker messen."

Bisher nur wenige Abbrecher

Die meisten Pflege-Azubis, die im September ihre Ausbildung begonnen haben, sind immer noch sehr motiviert dabei. Beispielsweise bei der Diakoneo, Süddeutschlands größtem Sozialunternehmen, haben 193 Schülerinnen und Schüler die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann an sieben bayerischen Berufsfachschulen begonnen. Hinzu kommen 47 Schülerinnen und Schüler im ersten Lehrjahr an der Pflegeschule in Schwäbisch Hall. Über alle Standorte hinweg haben nur drei Schülerinnen und Schüler die Ausbildung abgebrochen.

Praxisanleiter unterstützen die Pflege-Azubis

An ihrer Seite stehen die seit Neuestem gesetzlich vorgeschriebenen Praxisanleiter. Und die Corona-Pandemie macht die Ausbildung nicht gerade leichter. Die 18-jährige Lamia berichtet von ständigem Desinfizieren und Wechseln des Schutzkittels vor und nach dem Betreten eines Zimmers im Pflegeheim. Hinzu komme die Sorge, sich und andere anzustecken.

Mehr Lernstoff, mehr Stationen

Erst 400 Stunden im Pflegeheim, zwischendurch Blockunterricht in der Pflegefachschule, dann 400 Stunden im Klinikum Nürnberg auf Station – so sehen die ersten Monate von Pflege-Azubi Chris von Essen aus. Danach folgen der ambulante Bereich, die Kinderpflege und Vertiefungseinheiten.

Seine Praxisanleiterin Monika Stefan begleitet ihn in der täglichen Arbeit und setzt mit ihm das theoretische Wissen aus dem Blockunterricht in die Praxis um. Insgesamt bleibt ihr mit jedem einzelnen Azubi jedoch weniger Zeit, weil die Auszubildenden insgesamt mehr Einrichtungen durchlaufen.

Umfassende Reform führt auch zu Unsicherheiten

Daraus resultierende Unsicherheiten sowohl bei Praxisanleiterinnen und -anleitern als auch bei den Ausbildungsbetrieben seien bei einer so umfassenden Reform durchaus zu erwarten, so Anke Röver vom Verband der Pflegenden in Bayern (VdPB). "Dennoch sind wir überzeugt, dass die neue generalistische Ausbildung die Attraktivität des Berufs steigert, auch wenn den Auszubildenden mehr abverlangt wird als früher."

In der ersten Phase einer Monitoring-Studie der VdPB zeigt sich bereits, dass der Bedarf an Pflegefachfrauen und –männern trotz steigenden Auszubildenden-Zahlen nicht gedeckt werden kann. Von daher seien noch mehr Anstrengungen nötig, so Röver.

Stellenwert der Pflege soll steigen

Mit dem neuen generalistischen Ansatz in der Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann soll einer der Grundsteine für die Anerkennung des gesamten Berufstands der Pflege gelegt werden. Insbesondere Berufsverbände, Pflegewissenschaftler, aber auch die Diakoneo setzen sich für die nachhaltige Wahrnehmung und den Stellenwert der Gesundheitsarbeit in Öffentlichkeit und Politik ein.

Pandemie als Chance für die Pflege

So liege in der Pandemie durchaus eine Chance für die Pflege, den Zielen des von der WHO ausgerufenen Jahres der Pflegenden näherzukommen, sagt Anja Braun, Diakoneo-Pressesprecherin für Bayern. "Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass das momentan positive Bewusstsein für die Pflege beibehalten wird und grundsätzlich mehr gesellschaftliche Bedeutung erhält." Das neue Konzept findet EU-weit Anerkennung, nicht nur damit stünden zahlreiche Einsatz-, Wechsel- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Pflege zur Verfügung.