Neue Führungsstruktur bei den Bezirkskliniken Mittelfranken

In der heutigen Sitzung (26.09.) des mittelfränkischen Bezirkstags in Ansbach soll eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, wie die neue Organisationsstruktur der Bezirkskliniken künftig aussehen soll. In der letzten Bezirkstagssitzung Ende Juli wurden drei Modelle diskutiert.

Neuaufstellung nach der "Affäre Nawratil"

Die drei Vorschläge wurden innerhalb der Verwaltung erarbeitet und sind von einer externen Beratergesellschaft überprüft worden. Die verschiedenen Modelle sehen zum einen einen Drei-Personen-Vorstand vor, im zweiten Vorschlag wieder die Führung unter der Leitung von einem Vorstand und im dritten Modell sollen zwei Vorstände das Klinikunternehmen leiten. Von Seiten der externen Firma wird zu Modell 2 (alleiniger Vorstand und beratendes Krankenhausdirektorium) geraten. Bislang wurde das Klinikunternehmen von einem alleinigen Vorstand geführt. Zuletzt war es Helmut Nawratil, der im Oktober vergangenen Jahres gekündigt wurde.

Bis Ende 2019 hat Matthias Keilen, der bisherige Stellvertreter Nawratils, den Posten des Vorstands inne. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind mit rund 3.200 Mitarbeitern eines der größten Klinikunternehmen der Region. Sollte heute eine Entscheidung über die zukünftige Führungsstruktur fallen, könnte die Umsetzung bereits im Oktober beginnen.