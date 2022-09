Neue Frischemanufaktur: 100-Millionen-Investition in Hirschaid

In Hirschaid ist am Freitag mit dem Spatenstich der Startschuss für den Bau der Edeka "Frischemanufaktur" gefallen. Wie Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen mitteilt, investiert der Konzern rund 100 Millionen Euro in den Neubau des fleischverarbeitenden Betriebs.

Neue Frischemanufaktur in Hirschaid

Das Produktions- und Logistikzentrum entsteht auf einem rund 78.000 Quadratmeter großen Grundstück an der A73. Das Gebäude selbst soll laut Edeka rund 22.000 Quadratmeter groß werden. "Für diese Investition ist Hirschaid genau der richtige Ort", so Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) beim Spatenstich. Von dem Neubau aus werden ab Ende 2024 täglich mehr als 400 Edeka-Märkte mit Fleischerzeugnissen, veganen Frischeprodukten sowie Käse und Fisch beliefert. Insgesamt sollen dort 420 neue Arbeitsplätze entstehen.

Fokus soll auf Regionalität und Nachhaltigkeit liegen