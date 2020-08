Coburg: Neue Freischankflächen für Gastronomen

Es ist ein kleines Paradies mitten in der Innenstadt von Coburg. Und es rettet das Cafe Siebträger vor dem Aus. In dem kleinen Garten im Hinterhof des Nachbargebäudes darf Cafe-Betreiberin Katharina Beier zusätzlich Gäste bedienen. Das ist wichtig, denn so könne sie die Sitzplätze, die im Innenbereich ihre Cafes weggefallen sind "wenigstens ein bisschen auffangen".

Stadt unterstützt Gastronomen nicht nur mit Freischankflächen

Die Stadt Coburg unterstützt die Cafebetreiber in Sachen zusätzliche Freischankflächen. Die Kommune hat zusammen mit den Gastronomen nach weitere geeigneten Plätzen gesucht und diese auch gefunden, zum Beispiel auf Überdachungen von Tiefgaragen. Außerdem kommt die Stadt den von der Corona-Pandemie gebeutelten Wirten und Cafebetreibern finanziell entgegen.

"Wir haben die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie für dieses Jahr ganz reduziert, beziehungsweise auf Null gestellt." Louay Yassin, Sprecher der Stadt Coburg

Stadtstrand im Rosengarten

Im Rosengarten am Coburger Kongresszentrum ist ein Stadtstrand entstanden. Liegestühle wurden aufgestellt. So mancher Coburger hat sich hier schon sein Feierabendbier gekauft. Zur Freude der Stadtstrandbetreiber.