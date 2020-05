Neue Frauenbeauftragte der Universität Regensburg gewählt

Prof. Dr. Isabella von Treskow ist die neue Universitätsfrauenbeauftragte in Regensburg. Sie tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Ursula Regener an. In einer Mitteilung der Universität Regensburg zeigt sich Isabella von Treskow hocherfreut:

"Ich freue mich über das Vertrauen in meine Person und sehe die große Chance, in unmittelbarem Kontakt mit der Universitätsleitung die Universität bei der Umsetzung des staatlichen Gleichstellungsauftrags zu unterstützen. Der hohe Rang, der ihr an der Universität Regensburg eingeräumt wird, ist aus meiner Sicht keineswegs selbstverständlich. Darin wird der Wille deutlich, Fragen der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen für aktuelle Regelungen und Zukunftspläne von vorneherein in den Gedankenhorizont aufzunehmen." Isabella von Treskow

Mehr Wissenschaftlerinnen als Professorinnen

Ziel der Frauenbeauftragten ist es, strukturelle Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen an der Universität aufzuheben. Dabei geht es auch um die Berücksichtigung von Studierenden und Wissenschaftlerinnen mit Familienaufgaben. Außerdem sollen an der Universität Regensburg mehr Wissenschaftlerinnen als Professorinnen tätig werden. Prof. Dr. Udo Hebel, der Präsident der Universität Regensburg, ist sich laut der Mitteilung sicher, dass Isabella von Treskow die wichtige Arbeit der Universitätsfrauenbeauftragen erfolgreich weiterführen wird.