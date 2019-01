Neue Fähre für Niederbayern: Heute endlich technische Abnahme

Restaurants und Gaststätten merken Gästerückgang

Rund 20.000 Fahrgäste sind mit der alten Fähre pro Jahr über die Donau gefahren. Neben Pendlern, Traktoren und Kleinlastern auch viele Radfahrer und Ausflügler. Seit rund drei Jahren bleiben viele davon aus, was wiederum Restaurants und Gaststätten in der Region zu spüren bekommen. Familie Schöfer zum Beispiel betreibt in Hundldorf das "Gasthaus zum Capo". Seitdem die Fähre untergegangen ist, bleiben im Sommer viele Gäste weg, die früher über das Wasser gekommen waren. Gerade an Feiertagen wie dem Vatertag ist der Gästerückgang spürbar. Der Umweg ist vielen Radfahrern dann doch zu weit.

Navis nicht auf aktuellem Stand

Gleichzeitig zeigen aber viele Navigationsgeräte die Fähre momentan immer noch als schnellste Route an. Viele ortsunkundige Autofahrer stehen deswegen oft erstaunt und verärgert vor den verwaisten Anlegestellen. Mit großen Hoffnungen blicken die Menschen in der ganzen Region deswegen nach Remagen. Wenn die Abnahme der "Posching" endlich bestanden wird, könnte das Leben in wenigen Wochen wieder um einiges einfacher und komfortabler werden.