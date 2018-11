Neue Fachschule für Familienpflege in Ansbach-Triesdorf

Die Zustimmung des Finanzministeriums bestätigt sozusagen, was im Beruflichen Schulzentrum Ansbach-Triesdorf schon praktiziert wird. Denn aufgrund der großen Nachfrage hat der Unterricht im Bereich Familienpflege bereits begonnen: 18 Schülerinnen und Schüler haben sich im aktuellen Schuljahr eingeschrieben, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums dem Bayerischen Rundfunk.

"Der Bedarf an Familienpflegern ist groß und neben der neu zu errichtenden Fachschule in Ansbach existiert in Bayern lediglich noch in München eine Schule, welche dieselbe Ausbildungsrichtung anbietet", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Theorie in Triesdorf vor praktischem Einsatz

Die Ausbildung dauert insgesamt zwei Jahre: 18 Monate lang erhalten die Schüler Theorieunterricht in Triesdorf. Danach leisten sie ein von der Fachschule begleitetes Berufspraktikum ab. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa wenn die Schüler bereits einen ständig pflegebedürftigen Menschen versorgen, kann das Berufspraktikum auch in Teilzeit abgeleistet werden. Die gesamte Ausbildungsdauer verlängert sich dann auf 30 Monate.

Bedarf an Familienpflegern groß

Familienpfleger springen dann ein, wenn in einer Familie Mutter oder Vater durch Krankheit oder andere Notsituationen ausfallen und die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist. Das Kultusministerium hofft nun darauf, dass sich auch in den kommenden Jahren viele Schüler für die Ausbildung interessieren. Die Klassen können in den bestehenden Räumlichkeiten in Triesdorf untergebracht werden.

Nach Angaben des Ministeriums hat sich Triesdorf zu einem der führenden Bildungszentren für Landwirtschaft, Umwelt, Ernährungs- und Versorgungsmanagement entwickelt.