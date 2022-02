Neue Essensmarken-App: Wenn der Chef im Restaurant mitbezahlt

Wegen der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen weiter im Homeoffice. Statt in die Kantine geht's mittags in die eigene Küche. Bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stapeln sich ungenutzte Essensmarken. Eine neue App aus Erlangen will das Modell der meist in Papierform ausgegebenen Essensmarken digitalisieren – und zugleich der Corona-geplagten Gastronomie unter die Arme greifen.

Essensmarke als Guthaben in der App

"Mikan" heißt die App, mit der das Entwicklerteam aus Erlangen und Baden-Württemberg das altbewährte Konzept der Essensmarken völlig neu aufsetzen will. Bestellt wird ähnlich wie bei einer der vielen Lebensmittel-Liefer-Apps: Restaurant auswählen. Gericht auswählen. Dann geht’s zur Bezahlung. "Hier kann jetzt die Essensmarke verwenden", erklärt Moritz Storz, Mit-Entwickler der App. Der Wert der digital eingebuchten Essensmarke wird vom Rechnungsbetrag abgezogen. Einlösen kann man die Essensmarken über die "Mikan"-App in verschiedenen Restaurant oder Imbissen.

Rabatt auch bei privatem Abendessen

Damit die Essensmarken in der App eingebucht sind und als eine Art Guthaben zur Verfügung stehen, muss allerdings der Arbeitgeber mitspielen. So wie Benjamin Kalender. Er ist Chef des Erlanger Medizintechnik-Unternehmens AB-CT. Für eine eigene Kantine ist die Firma zu klein. "Wir sind zurzeit etwa 50 Leute und suchen uns gerne was in der Nähe. Und da ist es sehr praktisch, wenn man gleich einen Überblick hat und vorbestellen kann", sagt Kalender mit Blick auf die Mittagsverpflegung seiner Belegschaft. "Weil dann ist die Mittagspause auch schnell erledigt und man kann schnell weiterarbeiten".

Das Angebot der Mikan-App richtet sich allerdings auch an größere Unternehmen, die eine Kantine haben, so Sven Köhler, Chef des App-Entwicklerteams bei der Firma "NewLunch". Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten dann ihre Essensmarken nicht nur in der Kantine einlösen, sondern in allen teilnehmenden Restaurants. Auch bei einem privaten Abendessen könne man damit beispielsweise über eine eingelöste Essensmarke einen Rabatt bekommen.

App soll Gastronomen helfen

Die Idee für die App sei in der Corona-Pandemie entstanden, so "Mikan"-Chef Sven Köhler. "Wir haben gesehen, dass es der Gastronomie nicht so gut geht", sagt er. Wenn man die digitalisierten Essensmarken auch in Restaurants verwenden könne, dann bringe das den lokalen Gastronominnen und Gastronomen neue Kundschaft. Durch den Bestellvorgang per App sparen sich die Restaurantbetreiberinnen und -betreiber außerdem Zeit, weil sie die Bestellungen nicht persönlich annehmen müssen, sagt Köhler, der selbst lange in der Gastronomie gearbeitet hat.

App will "faire Alternative" sein

Neue Kundschaft bekommen Gastronominnen und Gastronomen auch, wenn sie sich bei etablierten Essens-Liefer-Apps registrieren. Diese verlangen allerdings teils bis zu 30 Prozent Provision, so Köhler, Chef des App-Entwicklerteams bei der Firma "NewLunch". Das gebe es bei der "Mikan"-App nicht. Stattdessen wolle man den Gastronominnen und Gastronomen auf Augenhöhe begegnen. Ein Provisionsmodell gebe es nicht. Stattdessen kostet die Auflistung in der App des Erlanger Entwicklungsteams lediglich den Fixbetrag von zehn Euro.

Steuerfreie Zuschüsse als Geschäftsmodell

Geld verdienen wollen die Entwickler der Mikan-App natürlich trotzdem. Funktionieren soll das über möglichst viel Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten die Essensmarken künftig über die App zur Verfügung stellen. Der App-Entwickler "NewLunch" wirbt damit, dass Arbeitgeber damit trotzdem Geld sparen könnten. Hintergrund ist, dass die Essensmarken in der App für die ausgebenden Unternehmen steuer- und abgabenfrei seien. "Die Unternehmen profitieren über Steuerersparnisse. Das Ganze läuft unter dem Begriff Nettolohn-Optimierung", so Köhler. Das sei immer günstiger als eine klassische Lohnerhöhung.

Die "Mikan"-App und das Henne-Ei-Problem

Trotzdem: die "Mikan"-App steht noch ganz am Anfang – und vor einem klassischen "Henne-Ei-Problem". Neben möglichst vielen teilnehmenden Restaurants braucht es auch möglichst viele Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten die Essensmarken künftig digital ausgeben. Bislang allerdings kann man die digitalen Essensmarken in der "Mikan"-App nur in vier Restaurants in Erlangen einlösen. Man sei aber mit weiteren Restaurants im Gespräch, sagt Köhler. Zudem spreche er mit Unternehmen, um sie vom Umstieg auf die digitalen Essensmarken zu überzeugen.