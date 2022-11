Neue Eskalationsstufe nach Wolfsriss nahe Wohnhaus

Wolf ist keine Gefahr für den Menschen

Das Landesamt für Umwelt versucht indes zu beruhigen, der Wolf sei scheu und es sei bisher zu keinen gefährlichen Begegnungen gekommen. Für den Menschen bestehe keine Gefahr, so Christian Tausch vom Landesamt für Umwelt auf Nachfrage. Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) rät allen Nutztierhaltern der Region, ihre Tiere vor Übergriffen durch den Wolf zum Beispiel mit einer wolfsabweisenden Zäunung zu schützen.

Zudem wurden weitere Gebiete in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen in das Herdenschutz Förderprogramm aufgenommen. Damit fördere der Freistaat Bayern neben mobilen und elektrifizierte Festzäunen auch mobile Ställe und Herdenschutzhunde. Für den Oberammergauer Landtagsabgeordneter Florian Streibl (Freie Wähler) ist der Herdenschutz aber nur ein Baustein, er verlangt eine harte Linie gegenüber dem Wolf und begrüßte in einer Pressemitteilung die Entscheidung der EU Parlamentarier eine neue europäische Wolfstrategie zu erarbeiten.