"Himmelfahrtskommando": Neue Erkenntnisse zu Olympia-Attentat

Feige Polizisten? Sie verweigern den Befehl und fliehen

Aber im Flugzeug kommen den Beamten Zweifel: Keiner von ihnen ist für so einen Einsatz ausgebildet. Und ihrer Ansicht nach ist es viel zu eng, um zu schießen. Guido Schlosser erinnert sich an die entscheidende Ansage des Einsatzleiters: "Also Kollegen, das ist doch alles ein Schmarrn. Das ist doch ein Himmelfahrtskommando! Wenn es tatsächlich so abläuft, dann gehen wir alle drauf." Die Polizisten verlassen das Flugzeug. Später heißt es: Sie seien feige gewesen – und verantwortlich für das, was danach passiert: Alle Geiseln sterben auf dem Flugplatz. Tragen Guido Schlosser und seine Kameraden eine Mitschuld?

Vater und Tochter gehen auf Spurensuche

Fast 50 Jahre nach dem Attentat sucht der ehemalige Polizist nach Antworten – zusammen mit seiner Tochter, der BR-Journalistin Patrizia Schlosser. Sie rollt im Podcast die Ereignisse rund um das Olympia-Attentat wieder auf. Die acht Folgen zeichnen ein genaues Bild davon, was sich damals auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck abgespielt hat - und wie es danach weiterging.