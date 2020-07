Neue Erkenntnisse im Fall der in Nürnberg getöteten 23-Jährigen

Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte, wurde der zur Tatzeit 26-jährige, gebürtige Erlanger wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag in die forensische Psychiatrie eingewiesen. Ein psychiatrischer Gutachter muss nun klären, ob er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat oder zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war.

Dauerhafte Unterbringung in Psychiatrie wird überprüft

Von diesem Ergebnis hängt ab, ob ein Sicherungsverfahren eingeleitet und er dauerhaft in die forensische Psychiatrie eingewiesen wird. Das ist der Fall, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist . Der 26-Jährige war noch am Tatort in der Wohnung in der Marienvorstadt festgenommen worden. Er hatte keinen Widerstand geleistet.

Laute Schreie alarmierten Nachbarn

Der Tatverdächtige hatte eine 23-jährige Frau getötet, die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Eine Anwohnerin berichtete, der Mann habe im Verlauf des vorausgegangenen Streits „Ich liebe nur dich“, geschrien. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten durch mehrere Nachbarn alarmiert worden, die zuvor laute Schreie gehört hatten. Ein Polizeisprecher sprach von fünf unabhängigen Notrufen zu diesem Fall. Beim Eintreffen der Streife in der Marienvorstadt war die Frau bereits tot.