Neue Elektrobusse im ÖPNV auf Nürnbergs Straßen

Die Politik treibt Klimaneutralität voran, auch im öffentlichen Nahverkehr. Da gibt es für die Betreiber allerdings noch viel zu tun, denn bislang fahren die meisten Busse im ÖPNV noch mit Verbrennungsmotoren. Doch die Anzahl der Elektro-Busse steigt, hat sich im vergangenen Jahr sogar verdoppelt.

Ein Viertel aller Busse sollen E-Busse sein

In und um Nürnberg setzt die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) ab kommender Woche einen neuen Elektro-Gelenkbus auf ihren Strecken ein. Weitere 38 E-Busse sollen folgen, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt soll die Elektrobus-Flotte der Nürnberger Verkehrsgesellschaft in diesem Jahr damit auf insgesamt 46 Fahrzeuge wachsen. Das entspreche fast einem Viertel der Gesamtflotte, so der Vorstandsvorsitzende der VAG Verkehrs-Aktien-Gesellschaft Nürnberg, Josef Hasler, bei der Vorstellung des neuen Fahrzeugs.

25 Millionen Euro für Elektrobusse

Der ÖPNV sei per se bereits umwelt- und klimafreundlich ausgerichtet. Die VAG werde nun mit gutem Beispiel vorangehen und in den nächsten Jahren ausschließlich Elektrobusse anschaffen, so Hasler weiter. Investiert werden sollen dafür den Angaben zufolge rund 25 Millionen Euro. Geladen werden die Busse demnach mit Ökostrom. Im Nürnberger Stadtteil Schweinau soll laut VAG ein sogenannter eBus-Port mit 39 Stellplätzen entstehen. Ab Ende des Sommers werden die Elektrofahrzeuge dort dann abgestellt und geladen.

Bis zu 250 Kilometer Reichweite

Sie sollen im Einsatz eine Reichweite von 200 bis 250 Kilometern bei allen Witterungsbedingungen haben, so die VAG. Erste Testfahrten – auch mit Fahrgästen – seien positiv verlaufen. Insgesamt will die VAG noch weitere 28 E-Gelenkbusse und 18 E-Solobusse anschaffen. Den Angaben zufolge bezuschusst das Bundesumweltministerium die Investition mit rund 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber einem vergleichbaren Dieselbus. Der Freistaat Bayern gebe voraussichtlich einen Zuschuss von rund 3,4 Millionen Euro. "Ohne diese staatliche Anschubfinanzierung wäre dieses Engagement nicht möglich", so Hasler: Ein Elektrobus koste noch rund gut doppelt so viel wie ein Dieselbus.

Umstieg vom Auto auf ÖPNV wichtig

Der Umstieg auf Elektromobilität sei wichtig, meinen Verkehrs-Experten. Noch wichtiger sei es aus ökologischen Gesichtspunkten aber, insgesamt mehr Menschen vom Pkw in die Busse zu bekommen, denn auch ein moderner Dieselbus sei ein im Vergleich zum Auto umweltfreundliches Verkehrsmittel.