Neue Elefanten im Augsburger Zoo

Frosja und Louise, so heißen die beiden neuen Elefantendamen im Augsburger Zoo. Wie Zoo-Kurator Thomas Lipp dem BR bestätigte, sind beide Tiere am Mittwoch (06.05.20) wohlbehalten in Augsburg angekommen.

Targa, der älteste Elefant der Welt

Die beiden Asiatischen Elefanten stammen aus dem Tierpark Berlin, Louise ist 1973 geboren, Frosja 1980. Damit sind beide deutlich jünger als Targa und Burma, die schon seit langem im Augsburger Zoo leben. Targa gilt mit ihren 63 Jahren immerhin als einer der ältesten Elefanten weltweit. Der Transport habe gut geklappt, so Lipp. Auch das Abladen der beiden Dickhäuter sei reibungslos verlaufen.

Ein Tierpfleger aus Berlin bleibt noch bei ihnen

Sie dürfen jetzt eine Hälfte des neuen Elefantenhauses für sich beanspruchen, Targa und Burma bleiben bis auf Weiteres in der anderen Hälfte und dem alten Areal. So sollen die Tiere langsam aneinander gewöhnt werden. Helfen soll dabei auch ein Tierpfleger aus dem Berliner Tierpark, der noch einige Tage in Augsburg bleiben wird.

Rüsselkekse und Wollelefanten brachten Geld fürs neue Elefantenhaus

Die beiden Lokalmatadore Burma und Taiga hätten bislang "sehr entspannt" auf die Neuankömmlinge reagiert, so Zookurator Thomas Lipp. Knapp zwei Jahre lang wurde in Augsburger Zoo am neuen Elefantenhaus gebaut. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 7,3 Millionen Euro. Viele Tierfreunde haben dafür gespendet oder Wollelefanten gehäkelt, Rüsselkekse gebacken oder Vogelhäuschen gezimmert, um Geld zu sammeln.