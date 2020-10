Neue Eisbärinnen-WG im Münchner Tierpark Hellabrunn

Die Zwillinge Nela und Nobby sind aus dem Haus, Tochter Quintana ebenso. Eisbärin Giovanna ist aber nicht länger allein: Sie lebt im Münchner Tierpark Hellabrunn jetzt in einer Dreier-WG. Sie hat Gesellschaft bekommen von zwei Eisbärinnen, die – noch – auf den gleichen Namen hören, gesprochen zumindest: Nanuq und Nanook. Der Name ist ein Inuit-Wort und bedeutet: Eisbär.

Ankunft per Kran

In zwei großen Transportboxen sind die Eisbärinnen in Hellabrunn angekommen. Die Boxen wurden mithilfe eines Krans vorsichtig über die Glasfronten der Eisbären-Anlage gehievt und passgenau an den Eingang des Hauses angedockt. Ihr erster Weg führte die beiden Bärendamen nach der langen Reise erst einmal aus der Box in ihre separaten Schlafhöhlen.

Tiere in einer WG sollen nicht verwandt sein

Grund für den Umzug der Eisbärinnen war eine Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Das Programm stellt sicher, dass der Bestand seltener oder bedrohter Tierarten europaweit in den Zoos gesund ist und die Tiere, wie in diesem Fall die Eisbärinnen, nicht miteinander verwandt sind.

Eisbärinnen können bereits besucht werden

In den kommenden Wochen soll sich die Dreier-Eisbärinnen-WG schrittweise aneinander und an das neue Leben im der Tundra- und Felsen-Anlage in der Polarwelt gewöhnen. Besuchen kann man sie dort schon jetzt. Nur am Wochenende muss man dafür einen Tag im Voraus ein Online-Ticket kaufen.