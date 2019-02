Leiche von Roth: Verdächtige bestreiten Tat

Die beiden Täter sollen einen 56-jährigen Mann aus Bamberg brutal getötet haben. Eine 33-jährige Frau und ihr 34-jähriger Bekannter sitzen in U-Haft. Wie die Polizei am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte, haben die beiden zwar gestanden, die Leiche beseitigt zu haben, bestritten aber, etwas mit der Tötung zu tun zu haben.

Opfer wurde misshandelt

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 56-Jährige brutal körperlich misshandelt. Dies soll zum Tod geführt haben, so die Ermittler. Beide Beschuldigte sind gebürtige Nürnberger. Der Ermittlungsrichter hat bereits Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen. Die Tat soll sich in der Wohnung der Frau in Nürnberg-Schoppershof abgespielt haben. Die Leiche wurde nackt in Roth abgelegt, offenbar auch so in einem Koffer transportiert, erklärten die Ermittler.

Entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung

Eine Zeugin hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf die Tatverdächtigen gegeben. Nach Angaben der Polizei benutzten die Tatverdächtigen für den Transport der Leiche offenbar einen schwarzen Mietwagen. Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstag bzw. Mittwoch eine Frau und einen Mann mit einem große Koffer gesehen haben.

Leiche wurde von Spaziergängerin gefunden

Der leblose Körper wurde in den Morgenstunden am vergangenen Mittwoch in der Nähe des Westrings von einer Spaziergängerin entdeckt. Die Passantin hatte den leblosen Körper auf einem geteerten Weg gefunden. Rätsel gab der Polizei ein schwarzer Reisekoffer auf, der unmittelbar neben der Leiche gefunden wurde. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der Mann schwer misshandelt wurde. Die Polizei sprach in der vergangenen Woche von stumpfer Gewalteinwirkung.