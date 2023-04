Neue Einrichtung für suchtkranke Mütter und ihre Kinder öffnet

Ein neues Zentrum für suchtkranke Mütter und deren Kinder wird am Donnerstag im Landkreis Kulmbach eröffnet. Zwölf Mütter und bis zu 16 Kinder wohnen in dem Mutter-Kind-Zentrum in Thurnau und werden dort von Fachkräften betreut, wie Einrichtungsleiter Gotthard Lehner sagte. Das Zentrum ist an die Fachklinik Haus Immanuel des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands (DGD) angegliedert. Seit 1907 werden in dem Thurnauer Gemeindeteil Hutschdorf alkohol- und medikamentenabhängige Menschen behandelt, seit 1961 ausschließlich Frauen.

Neues Zentrum in Hutschdorf: Mütter müssen "clean" sein

Der Neubau des Mutter-Kind-Zentrums in Thurnau hat 6,6 Millionen Euro gekostet. Die Klinik hat zahlreiche Spenden erhalten. Um in das Mutter-Kind-Zentrum aufgenommen zu werden, müssten die Mütter "clean" sein und bereits eine Suchttherapie absolviert haben, sagte Lehner. "Viele Mütter schaffen es aber nicht, ihre Therapie in der Regelzeit zu beenden", sagte er weiter.

In den meisten Fällen seien die Frauen alleinerziehend und mit der Erziehung der Kinder überfordert. Wenn die Mütter bereits während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben, ist ihr Nachwuchs oft auch körperlich beeinträchtigt. Deshalb litten die Kinder häufig an Entwicklungsdefiziten.

Haus Immanuel Thurnau: "Bundesweit keine andere Einrichtung"

Ziel des Mutter-Kind-Zentrums sei es, den Kindern trotz der Erkrankung ihrer Mütter eine gute Betreuung und gute Perspektiven zu bieten, sagt der Einrichtungsleiter. Die meisten Mutter-Kind-Zentren nähmen keine suchtkranken Mütter auf: "Das ist oft ein Ausschlusskriterium." Er kenne bundesweit keine andere Einrichtung, die dasselbe Konzept verfolge wie das Haus Immanuel in Thurnau. Die Regierung von Oberfranken spricht von einem "innovativen Konzept".

Morgens gehen die in der Einrichtung lebenden Kinder in die Schule oder den Kindergarten. Die Fachklinik habe auch eine eigene Kita, sagte Lehner. Die Mütter seien derweil mit ihrem Therapieprogramm beschäftigt: "Sie müssen soziale Kompetenzen neu erlernen." Den Nachmittag sollen die Frauen dann mit ihrem Nachwuchs verbringen.

Zwischen einem und höchstens drei Jahren sollen die Mütter und Kinder in dem Zentrum in Thurnau bleiben: "Die Kinder haben meist viele Bindungsabbrüche erlebt und sollen deshalb nicht allzu schnell wieder umziehen müssen. Sie sollen stabile Freundschaften und Beziehungen aufbauen können."

2,65 Millionen Kinder haben alkoholkranken Vater oder Mutter

Nach Angaben des Vereins Nacoa leben 2,65 Millionen Minderjährige in Deutschland mit mindestens einem alkoholkranken Elternteil zusammen. Nacoa bezeichnet sich als Interessenvertretung von Kindern, deren Eltern an einer Suchtkrankheit leiden. Auf seiner Internetseite schreibt der Verein: "Eine Kindheit im Schatten elterlicher Sucht ist gekennzeichnet von einer Atmosphäre ständiger Angst und Unsicherheit sowie einem Mangel an emotionaler Zuwendung und Geborgenheit. Häufig kommen Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch hinzu." Kinder suchtkranker Eltern hätten ein sechsfach erhöhtes Risiko, später selbst an einer Sucht zu erkranken.