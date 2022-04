Neue Einkaufswelt – Pettstadts Walk-In-Store

Ein nötiger Umbau im sechsstelligen Bereich waren letztendlich das Ende des Dorfladens von Pettstadt. Vor vier Jahren strich der Betreiber nach über 30 Jahren die Segel. Seitdem mussten die Pettstadter in den nächsten Ort fahren um einzukaufen. Jetzt steht am Rande des Ortes ein Container-Laden oder neudeutsch: ein Walk-In-Store. Er ist bundesweit der erste seiner Art des Lebensmitteleinzelhändlers Rewe und könnte auch für andere, kleinere Orte, ein Zukunftsmodell sein.

24-Stunden, sieben Tage die Woche, 700 Produkte

Am Ortsrand im Industriegebiet steht er: grau-roter Container, etwas unscheinbar, aber im modernem Style mit geschwungenem Holzdach als Eingang. Der Walk-In-Store ist die Alternative zum Lebensmittelladen um die Ecke und vielleicht die Chance für kleinere Gemeinden, überhaupt eine Einkaufsmöglichkeit zu bekommen. Von außen würde niemand vermuten, dass im Inneren immerhin ein Sortiment von 700 Artikeln wartet, von Milch, Tiefkühlprodukten über Nudeln, Obst, Gemüse, aber auch Wurst und Hygieneartikel.

Bestückt wird der Walk-In-Store von einem Nahkaufhändler aus dem 15 Kilometer entfernten Ort Walsdorf. Im Moment muss sich alles erst einspielen, sowohl für die Pettstadter als auch für Josef Sier und seinen Partner Thomas Scheuring, die den Container betreiben. Die Nachfrage ist groß in den ersten Tagen. Jeder will "das neue Ding" mal sehen und schauen, wie es funktioniert. Das Angebot soll der Nachfrage der Kunden in den nächsten Wochen immer weiter angepasst werden. 7

Laden ohne Personal

"Wo muss ich jetzt die Karte reinstecken und wie ist das mit dem Bezahlen?", sind im Moment die häufigsten Fragen, schließlich wird der Laden "personalfrei" betrieben. Keiner kann weiterhelfen, keiner kann Fragen beantworten. Lediglich eine Tafel am Eingang von "Josefs Box", so der Name des Containerladens, erklärt, wie es funktioniert. "Besser als nichts", meint eine Kundin. "Die Auswahl ist riesig, das hätte ich nicht vermutet", kommentiert ein weiterer Besucher des Ladens. Statt zehn verschiedene Nudelanbieter gibt es eben nur einen, aber für das tägliche Leben ist eigentlich alles da, was der Kunde braucht, sogar Bioprodukte und Waren von regionalen und lokalen Anbietern sind gelistet. Besonders begehrt im Moment sind Tiefkühlpizzen, Hygieneartikel und Grillfleisch, so Betreiber Scheuring.

Die Preise sind im Vergleich zum Einkaufscenter gleich. Das ist das Konzept des 39 Quadratmeter großen Stores. Bezahlt wird an der sogenannten Self-Checkout-Kasse: die Produkte werden eingescannt, die Rechnung muss mit Karte beglichen werden.

Walk-In-Store oder in den nächsten Ort fahren

Die Rewe Group hat rund 8.000 unterversorgte Siedlungsgebiete in Deutschland ausgemacht, in denen die Menschen für den täglichen Lebensmitteleinkauf sehr weite Strecken zurücklegen müssen. Durch das Pilotprojekt in Pettstadt sollen nun Daten geliefert werden, ob sich solche Stores auch an anderen Orten rentieren würden. In Bayern hat Rewe 146 mögliche Standorte festgemacht. Schon in den ersten Tagen hätten bereits mehrere Bürgermeister Interesse bekundet, so die Rewe Group.

Die kleinen Tante-Emma-Läden verschwinden immer mehr aus den kleinen Gemeinden. Oft wird in den großen Einkaufzentren der Bedarf für die Woche besorgt, der Laden vor Ort dient nur für Frischeprodukte oder wenn gerade etwas Dringendes zum Kochen oder Backen fehlt. Davon können viele nicht überleben. Doch die Attraktivität eines Ortes wird auch an den Einkaufsmöglichkeiten gemessen. Andere Anbieter testen im Moment sogenannte Combi-City-Märkte. Sie bieten tagsüber auf einer großen Fläche Einkaufsmöglichkeiten und in der Nacht nur in einem kleinen, abgesperrten Teil mit Kundenkarte über Self-Check-Kassen.

Auch der Trend zum Bestellen und Abholen im Markt wird als Alternative bei Lebensmittelhändlern gut angenommen. Edeka hingegen hat die sogenannte Edeka Box als Einkaufsalternative eingestellt. Kunden konnten im Online-Shop bestellen und die Ware an Edeka-Abholstationen liefern lassen. Weiterhin werden auch Lebensmittel per Paket verschickt, wie zum Beispiel bei Amazon. Im Aufwärtstrend vor allem Lebensmittellieferanten wie Picnic. Und auch die Bioanbieter verzeichneten vor allem während der Corona-Pandemie steigende Zahlen bei Abokisten, die mittlerweile vom Sortiment stetig zunehmen.

Aldi und Co. halten sich noch zurück

Die Konzepte sind unterschiedlich, doch den Trend zum Online-Handel auch bei Lebensmittel wollen Start-ups immer stärker nutzen. So bietet der Anbieter Gorillas in Städten wie Fürth oder Augsburg an, per Smartphone zu ordern und innerhalb von Minuten oder maximal zwei Stunden die Waren gegen einen kleinen Aufschlag geliefert zu bekommen. Unternehmen wie Knuspr, Amazon, Bringmeister oder Flink kämpfen um die Kunden des wachsenden Online-Marktes. Discounter wie Aldi oder Lidl halten sich hingegen noch mit solchen Angeboten zurück. Zwar gibt es dort auch Online-Shops, doch geliefert werden bis jetzt nur Garten-, Bekleidungs- oder Haushaltszubehör. Im Moment liegen sie mit ihrem Kerngeschäft, nämlich preiswerte Lebensmittel, richtig. Steigende Preise, Inflationsschub, Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg mit Lieferengpässen könnten den Discountern gerade wieder zu einem neuen Schub verhelfen, wenn die Verbraucher mehr auf Preis statt auf Komfort schauen.

Nach Angaben des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels erreicht der Verbraucher durchschnittlich in Deutschland in drei Minuten Fahrzeit mit dem Auto vier Lebensmittelgeschäfte. Doch das ist eben Durchschnitt. Vor allem im Flächenland Bayern gilt das auf dem Land nicht. Die neuen Anbieter drängen bis jetzt aber vornehmlich in Großstädte wie München, Nürnberg oder Augsburg. Der Markt ist in Bewegung und wird irgendwann auch mehr Angebote für die Landbevölkerung anbieten müssen. Der Start ist im kleinen Pettstadt bundesweit für Rewe gemacht. Die Erfahrung dort wird auch über den weiteren Ausbau in anderen Ortschaften entscheiden.