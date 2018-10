26.10.2018, 17:54 Uhr

Neue Einbrechermasche bei München: Der Schrebergarten-Trick

In Germering (Lkr. Fürstenfeldbruck) ist ein Unbekannter in eine Wohnung eingebrochen, während die Frau im Schrebergarten gartelte, wo die Diebe ihr den Schlüssel stahlen. Dieselbe Masche verwendeten Unbekannte zuvor schon in München.