Die Pläne der neuen Skilift-Eigentümer sehen eine ganze Reihe von Punkten vor: Die sieben Lifte werden abgebaut und durch drei neue ersetzt. Die neuen Anlagen sollen nicht mehr mit Diesel, sondern mit einem Elektro-Antrieb laufen. Die neue 10er-Kabinenbahn will die Unternehmerfamilie Hagenauer vom Tal über die Mittelstation zur neuen Grüntenhütte führen.

Liftbetrieb das ganze Jahr über

Die Kabinenbahn wird das ganze Jahr über laufen. Damit kommt man in Zukunft erstmals auch im Sommer mit einer Bahn auf den Grünten. Für den Skibetrieb im Winter kommen noch ein Sechser-Sessellift und ein Schlepplift dazu. Außerdem ist geplant, die Beschneiungsanlage auszubauen. So soll Skifahren am Grünten auch dann möglich sein, wenn nur wenig Schnee fällt.

Wichtig ist den neuen Betreibern, dass die Kapazität insgesamt nicht erweitert wird. Es sollen also annähernd gleich viele Menschen wie bisher auf den Berg kommen. Um negative Auswirkungen für die Natur so gering wie möglich zu halten, sollen nach Angaben der Eigentümer zahlreiche Trampelpfade zurückgebaut werden.

Grüntenhütte wird neu gebaut

Wanderer und Besucher sollen auf eine überschaubare Zahl von Wegen gelenkt werden, um wertvolle Alpflächen zu schonen. Die Hütte am Grünten wird neu gebaut. Außerdem wird eine Walderlebnisbahn errichtet. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen. Im kommenden Winter laufen noch die alten Lifte. Die Menschen in der Region werden über das neue Konzept bei Bürgerversammlungen am Dienstag und Mittwoch informiert.

Die Grüntenlifte erschließen ein Skigebiet mit rund 20 Kilometer Pisten. Das Skigebiet war wegen der Insolvenz der früheren Betreiber in den vergangenen zwei Wintern nicht in Betrieb.