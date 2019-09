Neue Drogenbeauftragte: Daniela Ludwig "lernt nie aus"

Daniela Ludwig steht mitten in einer Menschentraube und regt sich leise auf: "Unsinnige Frage!", zischt sie. "Der hat nix verstanden!" Die CSU-Politikerin kann anscheinend kaum glauben, womit Andreas Scheuer, der Verkehrsminister und obendrein ihr Parteifreund, da gerade konfrontiert wird.

"Märchenstunde" der Opposition

Es ist ein heißer Mittwoch im Juni, kurz vor der Sommerpause des Bundestags. Andreas Scheuer muss dem Verkehrsausschuss des Bundestags Fragen zur gerade gescheiterten Pkw-Maut beantworten. Drohen horrende Forderungen der Vertragspartner? Hält Scheuer die Verträgen zu Unrecht geheim? Opposition und Journalisten mögen Scheuer noch so sehr in die Mangel nehmen. Auf die verkehrspolitische Sprecherin der Union indes kann der Minister sich verlassen: Daniela Ludwig sieht allerorten "Spekulationen" und eine "Märchenstunde".

Provozierend loyal

Bemerkenswert ist, dass Ludwig auch bei ausgeschaltetem Mikrofon nichts anderes sagt. Sie ist loyal, fast provozierend. Und scheut kein noch so plattes Lob: Scheuer habe "extrem gute Vorschläge gemacht", in dieser Tonlage preist Ludwig den Minister im Bundestag durchaus öfter.

Man tritt Daniela Ludwig gewiss nicht zu nahe, wenn man feststellt: Auch wegen ihrer Loyalität wird die 44-Jährige nun Drogenbeauftragte. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hätte andere gehabt in seiner Truppe, vorneweg die Gesundheitspolitiker Emmi Zeulner und Stephan Pilsinger. Stattdessen schickt Dobrindt nun die Kollegin zu Jens Spahn ins Gesundheitsministerium, die er lange kennt: Seit 2002 sitzen er und Daniela Ludwig gemeinsam im Bundestag.

Mit 27 ins Parlament

Ludwig war damals 27 und kam direkt aus dem Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität in München, als Diplom-Juristin. Beim ersten Mal holte sie ihr Mandat über die Landesliste. Seit 2005 gewann sie es dann stets direkt, daheim im Wahlkreis Rosenheim in Oberbayern. Dort ist die Katholikin auch Kreisrätin, dort lebt die Familie. Ihr Mann Florian ist Gymnasiallehrer und CSU-Stadtrat, die Kinder wurden 2011 geboren und sind Zwillinge.

Frühes CSU-Engagement

In die CSU war Daniela Raab, wie sie damals noch hieß, früh eingetreten, schon mit 18. Sofort wurde sie Schriftführerin des Ortsverbands, weil sich "Männer um diesen Job nicht reißen", wie sie inzwischen weiß. Deshalb erkämpft sie sich ihre Jobs heute: "Ich glaube, dass momentan und in den letzten Jahren zu viele Männer am Entscheidungsprozess beteiligt waren und die immer nur an ihre eigenen Geschlechtsgenossen gedacht haben.“

Vorbild Franz Josef Strauß

Im Bundestag machte sie zuerst Rechtspolitik. Eines ihrer ersten Vorhaben waren härtere Strafen für Graffiti-Sprayer. Später dann Tourismuspolitik. Einen Namen machte sich Ludwig zuletzt als verkehrspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Und engagierte Verteidigerin des von Dieselskandal, Bahn- und Mautproblemen gebeutelten CSU-Ministers.

Neuland Drogenpolitik

Mit Drogenpolitik hatte die CSU-Abgeordnete bisher so viel zu tun wie ihr Vorbild Franz Josef Strauß mit Marihuana. Ausgerechnet sie wird nun Drogenbeauftragte? Ausgerechnet sie soll die Drogenpolitik der Regierung koordinieren? Sie soll aufklären über Cannabis und Heroin, Nikotin, Spielsucht und Alkohol? Im Netz gab es reichlich Zweifel an Ludwig, teils Spott. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Oliver Ewald räumt ein, dass Ludwig keine drogenpolitische Expertise habe, aber das "muss ja nicht zwingend dazu führen, dass sie das Amt nicht bekleiden kann".

"Politiker lernt nie aus“"

Nein, muss es nicht. Es gilt, wer Ahnung hat, tut sich am Anfang leichter. Wer keine hat, muss sich umso intensiver einarbeiten. Auf ihrer Homepage schreibt Daniela Ludwig, "ein Politiker lernt nie aus". Eine Schonzeit hat sie jedenfalls nicht. Grüne, Linke, FDP und der Sozialdemokrat Karl Lauterbach drängen schon auf eine mildere Drogenpolitik, weniger "repressiv" als die der früheren Beauftragten Marlene Mortler, die ins Europaparlament gewechselt ist. Sind ihre Hoffnungen berechtigt? Die CSU war mit Mortlers Drogenpolitik in der Sache nicht unzufrieden. Und auf Daniela Ludwig ist, wie gesagt, Verlass.