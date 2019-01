Neue Donaufähre "Posching" kann endlich nach Niederbayern kommen

Die neue Donaufähre "Posching" hat die Abnahme in Remagen (Rheinland-Pfalz) bestanden. Bald kann sie auf dem Wasserweg nach Niederbayern aufbrechen und voraussichtlich ab Mitte Februar Fahrgäste und Pendler vom einen Donauufer zum anderen hinüber befördern.

Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer: "Ich bin vor Freude aufgesprungen"

Die Donaufähre ist für die Strecke zwischen Mariaposching (Lkr. Straubing-Bogen) und Stephansposching (Lkr. Deggendorf) vorgesehen. Das sogenannte „Schiffszeugnis“ ist heute im Landratsamt Straubing-Bogen angekommen, so ein Sprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Vor rund drei Jahren war die alte Fähre gesunken. Seitdem mussten die Menschen häufig lange Umwege in Kauf nehmen, wenn sie über die Donau wollten. Die Auslieferung der neuen Fähre hatte sich mehrmals verzögert; bei der ersten Abnahme war sie noch wegen kleinerer Mängel durchgefallen, weswegen nachgebessert werden musste. Nach der Ankunft in Niederbayern findet eine Schiffstaufe statt, danach soll der Fährbetrieb aufgenommen werden. Im Frühjahr soll es dann ein größeres Fest geben, so Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer.