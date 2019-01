vor 19 Minuten

Neue Donaufähre "Posching" auf dem Weg nach Niederbayern

Nach langem Warten kommt die neue Donaufähre "Posching" endlich nach Niederbayern. Am Donnerstag startete die Überführung der Fähre von der Werft in Rheinland-Pfalz an den Fährort nach Mariaposching.