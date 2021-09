Neue DB-Brücke über Frankenschnellweg eingezogen

Modulare Plattformen schieben die Brücke

Erst wurde die Fahrbahn des Frankenschnellwegs am Samstagabend gegen 17.30 Uhr auf eine Spur verengt, dann wurden die Ausfahrten Hirschaid und Forchheim-Nord dichtgemacht. Nichts ging mehr auf der A73 in diesem Bereich. Der Verkehr wurde über die Landstraße umgeleitet. Die Staus hielten sich in Grenzen. Kurz nach der Sperrung rollten die zwei gigantischen Zugpferde für das Schieben der neuen Stabbogenbrücke an. Die SPMTs (Self-Propelled Modular Transporter) sind riesige Hebe- und Fahrvorrichtungen. Eine einzelne Plattform hat in diesem Fall 20 Achsen, die einzeln gesteuert werden können, sie können hydraulisch gesenkt und nach oben bewegt werden, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Die SPMTs lassen sich für verschiedene Breiten der Bauwerke kuppeln und schaffen es so gigantische Lasten zu tragen.