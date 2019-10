Neue Dauerausstellung zu Erfinder von "Mensch ärgere dich nicht"

Das Stadtmuseum Amberg widmet dem Erfinder des Spieleklassikers "Mensch ärgere dich nicht" eine neue Dauerausstellung. Am Sonntag (11 Uhr) wird sie eröffnet.

Josef Friedrich Schmidt wurde 1871 in Amberg geboren und lebte bis zu seinem 25. Lebensjahr in der Stadt. Später in München suchte er eine Beschäftigung für seine drei kleinen und lauten Söhne und kreierte 1907 aus einer Hutschachtel und Holzklötzchen ein Würfelspiel. Schmidt gab ihm den originellen Namen "Mensch ärgere dich nicht".

Brettspiel anfangs Beschäftigung für Kriegsversehrte

Die Grundidee des generationenübergreifenden Spieleklassikers übernahm Schmidt von dem alten indischen Spiel Pachisi oder dem englischen Spiel "Eile mit Weile". Weitere selbst gebastelte Spiele fanden keinen Anklang. 1914 aber ließ der Erfinder 3.000 Exemplare herstellen und schenkte sie Kriegslazaretten, damit die Verwundeten Abwechslung und Beschäftigung hatten. Damit startete der Siegeszug des bekannten Brettspiels mit den einfachen Spielregeln, das inzwischen jedes Kind kennt.

Ausstellung zeigt Entwicklung des Brettspiele-Klassikers

Weltweit gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen mit Disney- oder Simpsons-Figuren und dem Titel "Don’t worry be happy" oder auch mit Gummibärchen, Schnapsgläsern, aufgedruckten persönlichen Fotos auf dem Brett oder auch in der Ur-Form mit der markanten roten Schachtel und dem sich ärgernden Mann im Look der 1920er Jahre. In der Dauerausstellung sind unter anderem die Vorläufer-Ideen des Spiels zu sehen, die Entwicklung von "Mensch ärgere dich nicht", ein Werbefilm oder auch ein "Mensch ärgere dich nicht"-Spieltisch aus einem Casino.

Amberger halten Weltrekord im "Mensch ärgere dich nicht" - Spielen

Amberg hat sich inzwischen zur "Mensch ärgere dich nicht"-Stadt entwickelt: Die Amberger halten seit 2017 den Weltrekord im "Mensch ärgere dich nicht"–Spielen mit zeitgleich 1.692 Spielenden auf dem Marktplatz. Zudem gibt es ein großes Freifeld auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände. Vor einer Woche fand in Amberg die erste inklusive deutsche Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht"-Spielen statt. Am Geburtshaus von Josef Friedrich Schmidt hängt eine Erinnerungstafel. Auf Schmidt geht das Spielwaren-Imperium Schmidt-Spiele zurück.