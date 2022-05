Neue Dauerausstellung erinnert an jüdisches Leben in Nürnberg

Im Sebalder Pfarrhof sind bei der Sanierung des mittelalterlichen Gebäudes ein eingemauerter jüdischer Grabstein und eine jüdische Inschrift auf einer mehr als 500 Jahre alten Holztür entdeckt worden. Der Grabstein, der lange Zeit unter Putz versteckt war, wurde freigelegt, die Tür restauriert. Die evangelische Kirchengemeinde St. Sebald hat gemeinsam mit der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg aus diesem Anlass die Ausstellung "Stein und Tür" gestaltet, die nun eröffnet wird.

Grabstein – Zeuge des zerstörten jüdischen Friedhofs

In einem kleinen Raum des sanierten Pfarrhofs präsentiert die Schau die Spuren jüdischen jüdischen Lebens in Nürnberg. Er ist gerade mal 13 Quadratmeter groß. Der Grabstein, der über der Eingangstür zur Ausstellung eingemauert ist, stammt von dem im Jahr 1499 zerstörten jüdischen Friedhof. Dessen Zerstörung war die wiederholte Verfolgung von Juden in Nürnberg vorausgegangen. Der Grabstein erinnert an eine im Jahr 1334 verstorbene Frau. "Ein Zeugnis ist dieses Grabmal der Frau Gutlin, Tochter des Herrn Simson. Begraben am 29. im Monat Tevet am 2. Wochentag", so lautet in die aus dem Hebräischen übersetzte Inschrift.

Lange Diskussion um mögliche Rückgabe

Der eingemauerte Grabstein ist eine Wiederentdeckung. Nach 1938 ließ ihn die Kirchengemeinde verputzen, nach dem Krieg geriet er in Vergessenheit, erzählt Pfarrer Martins Brons bei der Vorstellung der neuen Ausstellung. Gleich nach dem Fund informierte er die israelitische Kultusgemeinde. Die diskutierte lange, ob sie den Stein zurückhaben wollte, erinnert sich Jo-Achim Hamburger, der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde. Ergebnis war, dass der eingemauerte Stein im Pfarrhof bleiben kann - allerdings nicht unkommentiert.

Forderung nach weiteren Gedenkorten

"Bisher gibt es erst eine Stätte in Nürnberg, die an das jüdische Leben in der Stadt erinnert", erinnert Hamburger Nürnberger Altstadtmodell im Fembohaus aus der Nazizeit. Dort wurde erst vor wenigen Tagen die zerstörte Haupt-Synagoge am Haus-Sachs-Platz ergänzt. Die Ausstellung im Pfarrhof ist der zweite Gedenkort. "Weiter müssen folgen", hofft Hamburger. Die Kultusgemeinde entscheid sich aus auch aus diesen Gründen für das gemeinsame Ausstellungsprojekt, das mit einer Überraschung aufwarten kann.

Segensspruch aus dem Mittelalter

Denn zwischenzeitlich war bei der Restaurierung einer mittelalterlichen Brettertür unterhalb des Grabsteins eine Inschrift gefunden worden. Es ist ein alter hebräischer Haussegen "Durch dieses Tor soll kein Kummer kommen". Die Schriftzeichen stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert, möglicherweise aus dem Jahr 1514. Damals wurde der Pfarrhof unter Paul Pfinzing umgebaut, heißt es in der Ausstellung.

Lebendiger Ort der Begegnung

Für die Kirchengemeinde waren die Funde Anlass, das Konzept für den sanierten Pfarrhof zu ändern und ihn zu öffnen, erläuterte Pfarrer Martin Brons. Neben dem frei zugänglichen Ausstellungsraum lädt jetzt ein Café Besucher ein. Der Pfarrhof solle damit zu "einem Ort der Begegnung werden und ein Identifikationspunkt für unsere jüdischen Glaubensgeschwister", so Brons. "Damit wir gemeinsam Sorge tragen, dass "kein Kummer an unsere Tore kommt".

Bild-, Video- und Tondokumente zu jüdischem Leben in Nürnberg

Die Ausstellung, die die Museen der Stadt Nürnberg und der Verein "Geschichte für alle" mitgestaltet haben, erläutert nicht nur die Hintergründe zu den beiden Funden. Mit Video-, Bild- und Tondokumenten und einigen wenigen Ausstellungsstücken zeichnet sie Spuren des jüdischen Lebens in Nürnberg vom Mittelalter bis in die Neuzeit nach. "Wir konnten allerdings nicht klären, warum der Grabstein in die Wand des Pfarrhofs eingemauert wurde", sagte Ausstellungsmacher Alexander Schmidt.