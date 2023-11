Neue Covid-Gedenkstätte in Neumarkt

Landesamt: 2.900 Tote in der Oberpfalz

In der Oberpfalz sollen bis heute rund 2.900 Menschen an einer Corona-Infektion oder den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben sein. Das teilte das Landesamt für Statistik kürzlich mit. Bundesweit geht das Bundesgesundheitsministerium von rund 177.000 Menschen aus, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

