Neue Corona-Teststationen: Berufspendler müssen sich ausweisen

Im Landkreis Passau gibt es zusätzliche Testmöglichkeiten für österreichische Berufspendler. Ab heute sind sowohl in Wegscheid als auch in Neuhaus am Inn mobile Corona-Teststellen im Einsatz. In den neuen Teststationen gelten auch neue Regeln, denn in der Vergangenheit haben sich immer wieder Menschen aus dem Nachbarland Österreich als Berufspendler ausgegeben, um in Niederbayern an einen Gratis-Coronatest zu kommen.

Einem Sprecher des Landratsamtes zufolge soll mit den neuen mobilen Einheiten die zentrale Teststation in Passau entlastet und Grenzpendlern die Möglichkeit gegeben werden, sich regelmäßig auf das Virus überprüfen zu lassen. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung nötig.

Tester wollen Arbeitsvertrag sehen

Testwillige müssen zum einen amtlichen Ausweis und eine Gesundheitskarte, zum anderen eine Bescheinigung des Arbeitgebers und eine Kopie des Arbeitsvertrages vorlegen. Schüler müssen den Schülerausweis oder eine Schulbescheinigung dabeihaben.

Damit soll wohl auch Missbrauch Vorschub geleistet werden. Im Zuge von Recherchen über Engpässe in Laboren kam heraus, dass sich Österreicher im Grenzgebiet Passau als Pendler ausgeben, um an kostenlose Corona-Tests zu kommen.