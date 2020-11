Neue Corona-Teststation in Simbach öffnet: Inzidenzwert sinkt

In Simbach am Inn nimmt am Mittwoch, 4. November, um 12.30 Uhr eine neue Corona-Teststation den Betrieb auf. Auf BR-Anfrage erklärte ein Sprecher des Landratsamtes, dass die Zahlen des Robert Koch-Instituts seit einigen Tagen nicht mit den eigenen Zählungen übereinstimmen. Der selbst errechnete Inzidenzwert des Landratsamtes ergibt für den gestrigen Dienstag 273,25 – das RKI spricht von einem Wert von 312,8.

Zahl der Fälle sinke nachweislich

Die Zahl der Fälle nimmt aktuell nachweislich ab, erklärte der Sprecher des Landratsamtes weiter. Die neue Teststation in Simbach am Inn besteht hauptsächlich aus zwei großen, weißen Baucontainern. Diese wurden gegenüber des Wohnmobilstellplatzes am Freizeitzentrum aufgestellt und werden von einem externen Dienstleister betrieben. Dort sollen sich vor allem Pendler aus Risikogebieten testen lassen können. Diese sind nämlich verpflichtet, regelmäßig negative Testergebnisse vorzulegen. An der neuen Station können sich laut Landratsamt aber auch alle anderen Landkreisbürger testen lassen - dafür muss man sich online registrieren und an der Teststation einen Ausweis vorlegen.

Landratsamt rechnet mit hoher Auslastung

Maximal können sich pro Tag 500 Menschen an der neuen Station testen lassen. Das Landratsamt rechnet vor allem in den ersten Tagen mit einer hohen Auslastung. Bisher war für Menschen aus dem Raum Simbach am Inn die nächstgelegene Teststation in Pfarrkirchen, dieser Weg fällt jetzt weg.