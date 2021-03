vor 32 Minuten

Neue Corona-Teststation für Berufskraftfahrer im Inntal

An der Ausfahrt Reischenhart an der A93 gibt es seit heute eine neue Corona-Teststation. Sie wurde vor allem für Berufskraftfahrer eingerichtet, die in Richtung Tirol und Italien unterwegs sind. Aber auch Pendler können die Station nutzen.