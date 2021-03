Neue Corona-Schnellteststationen im Landkreis Rosenheim

Unkompliziert online anmelden, vorbeifahren und sich auf Corona testen lassen und das Ergebnis nach ca. 30 Minuten digital aufs Handy oder per E-Mail bekommen. Das ist jetzt auch in Stadt und Landkreis Rosenheim leichter möglich.

BRK betreibt sechs neue Stationen im Rosenheimer Land

In der Stadt Rosenheim befindet sich die neue Teststation an der BRK-Geschäftsstelle in der Tegernseerstraße. Im Landkreis wird in Raubling, Bad Aibling, Bad Endorf, in Kiefersfelden und in Bruckmühl getestet. Anlaufpunkt sind vor allem die Rotkreuz-Häuser. Den meisten Zulauf habe die Teststation in Bad Aibling, so der BRK-Kreisgeschäftsführer Martin Schmidt. Die Johanniter betreiben außerdem eine Teststation in Wasserburg am Inn.

Noch Kapazitäten frei

Noch ist der Andrang nicht so groß. Möglich wären tausend Tests an allen Stationen pro Tag. Derzeit führt das BRK rund 300 Tests an den sechs Stationen durch. Da es das Angebot aber erst seit Montag gibt, zeigt sich das BRK mit der ersten Resonanz zufrieden.

Unkompliziertes Testen

Die Anmeldung sei für alle sechs Stationen unkompliziert im Internet möglich, so das BRK. Vor Ort werde mit Antigen-Schnelltests gearbeitet, die innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis liefern würden. Das wird dann digital mitgeteilt. Ein Warten vor Ort sei nicht notwendig.

Das BRK betreibt die dezentralen Teststationen im Auftrag des Landratsamtes, der Stadt und des Gesundheitsamtes. 140 BRK-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Einsatz, darunter auch viele Ehrenamtliche.