Neue Corona-Regeln: Was jetzt in Memmingen gilt

Private Feiern und Treffen in der Öffentlichkeit, das sind die beiden Punkte bei denen es in Memmingen bis auf Weiteres Einschränkungen gibt. Ab heute dürfen sich im Freien nur noch maximal fünf Personen treffen, die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen.

Das gilt bei privaten Feiern

Wer für ein privates Fest Räume in einer Gaststätte mietet, darf nur noch mit 25 Personen feiern. Draußen sind Partys mit 50 Gästen erlaubt. Im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung rät die Stadt dringend dazu, dass nicht mehr als 25 Personen zusammenkommen.

Aktuell sind in Memmingen 26 Personen infiziert. Der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tage pro 100.000 Einwohnern wird damit klar überschritten.

Kein Alkohol nach 22 Uhr

In der Innenstadt darf deshalb zwischen 22 Uhr und 6 Uhr kein Alkohol zum Mitnehmen verkauft werden. Auch wird dringend geraten, hier Masken zu tragen. Für Schulen und Kitas gibt es keine neuen Maßnahmen. Hier gilt aber weiter die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen und für die Erzieher und Erzieherinnen in den Kindergärten.

Einschränkungen bei Heimen und Kliniken

Auch für Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern gibt es neue Regeln – maximal ein Besucher pro Tag und nur zu festgelegten Zeiten. Im Klinikum Memmingen werden aktuell sechs Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation. 26 Menschen sind in der Stadt im Moment mit dem neuen Coronavirus infiziert.