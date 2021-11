Neue Corona-Regeln: Rote Ampel und Zornes-Röte über 2G

Nachdem die Krankenhausampel in Bayern auf Rot umgesprungen ist und die Corona-Beschränkungen verschärft wurden, gilt im Freistaat für viele Bereiche des öffentlichen Lebens 2G: Zugang haben nur noch Geimpfte und Genesene. Maßnahmen, die bei manchen auf Unverständnis stoßen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht jetzt zum Beispiel vor einem Friseurtermin einen zwischen 70 und 100 Euro teuren PCR-Test. In Fitnessstudios, Kinos und Sportstätten kommen Ungeimpfte überhaupt nicht mehr hinein. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

Thema 2G: Stimmung aufgeheizt

Als unsere BR-Korrespondentin Christina Schmitt sich auf dem Mühldorfer Stadtplatz zu diesem Thema umhört, hat sie den Eindruck, dass die Stimmung zwischen den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, und dem Rest der Gesellschaft angeheizt ist.

"Auch Geimpfte können das Virus doch weitertragen oder sich anstecken. Ich bin selbst geimpft, aber es stinkt mir, dass viele Geimpfte rumhüpfen und sagen, ich bin komplett sicher." Michael Heim aus Waging am See

Der 46-jährige Passant Michael Heim erklärt, er verstehe nicht, dass man mitten in einer Pandemie Intensivbetten abbaue. Und zu wenig Personal liege auch nicht an Corona. Die Krankenhäuser seien kaputtgespart worden.

Umfrage in Mühldorf: Viele Jugendliche nicht geimpft

Erstaunlich ist, dass über die Hälfte der Menschen, mit denen BR-Reporterin Schmitt spricht, nicht geimpft ist. Darunter sind jedoch vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, was dem bayernweiten Trend entspricht.

In keiner Altersgruppe ist die Impfquote in Bayern so niedrig wie bei den Zwölf- bis 17-Jährigen - allerdings besteht die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für diese Altersgruppe im Gegensatz zu den Erwachsenen auch erst seit August. Von den Kindern und Jugendlichen sind laut Robert-Koch-Institut bisher lediglich 40 Prozent vollständig geimpft. Mit der Verschärfung der Corona-Regeln scheint aber zumindest in Mühldorf das Interesse an einer Impfung zu wachsen.

"Ich lass mich impfen, weil ich dann wieder alle Freiheiten habe, weil ich auch wieder ordentlich zur Arbeit gehen will, aber auch, weil ich wieder unbeschwert feiern möchte!" Jugendliche in Mühldorf

Vor allem Junge von 2G-Regel betroffen

Die Änderung von 3G zu 2G hat zur Folge, dass 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren ab sofort vielerorts draußen bleiben müssen. Zum Vergleich: Von den volljährigen Bayern sind mehr als 75 Prozent geimpft - die Verschärfung betrifft also weniger als ein Viertel von ihnen. Dafür haben viele kein Verständnis.

"Statt 2G oder 3G wäre mir, wenn schon, 1G am liebsten, also, dass alle sich testen lassen müssen. Das wäre gleichberechtigt und sicherer." Eva-Maria Bock aus Inzell

Ampel auf Rot: Proteste gegen 2G ab Zwölf

Ob Kino, Schwimmbad, Museum oder Zoo - bislang konnten Kinder und Jugendliche mit ihrem Schülerausweis fast alle Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen besuchen: Da sie in der Schule regelmäßig getestet werden, genügte die Vorlage ihres Schülerausweises für den Zutritt. Sogar dort, wo ansonsten "3G plus" vorgeschrieben war - der Besuch also Geimpften, Genesenen und PCR-Getesteten vorbehalten war - galt für Schülerinnen und Schüler eine Sonderregel. Einzig für Discos und Clubs reichte die Vorlage des Schülerausweises nicht aus.

Doch seit Dienstag geltenden 2G-Regelungen greifen für Personen ab zwölf Jahren. Entsprechend groß waren die Proteste, beispielsweise von Sportvereinen. Auch die Impfkommission (Stiko) hat sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird.

Kabinett justiert Corona-Regelungen für Jugendliche nach

Am Dienstag hat das Kabinett gegengesteuert und eine Übergangsregelung beschlossen: Bis Jahresende dürfen auch ungeimpfte Schüler und Schülerinnen laut Ministerpräsident Söder zum Sporttraining oder in die Theatergruppe.

Weiterhin besuchen dürfen Kinder und Jugendliche ab zwölf bei Vorlage ihres Schülerausweises Cafés, Restaurants und Hotels, wo jetzt 3G plus gilt, sowie Bibliotheken (3G). Keine Zugangsbeschränkungen gelten für Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel.

Beispiel für fehlendes Verständnis für Auffrischungsimpfung

Eine Mutter von zwei Jugendlichen sagte unserer Reporterin, sie wolle ihre Kinder nicht impfen lassen. Beide hätten Corona schon gehabt, allerdings vor 1,5 Jahren. Da man aber nur ein halbes Jahr nach der Erkrankung als genesen gilt, muss noch einmal geimpft werden, auch wenn man Antikörper hat, so wie angeblich die beiden Kinder der Frau.

"Wenn ich nachgewiesen Antikörper habe, und bei den zweifach Geimpften wird nicht mal nachgeschaut, ob sie welche bilden, trotzdem dürfen sie alles machen, als Genesener mit Antikörpern fliegt man aber nach einem halben Jahr wieder raus. Das passt nicht zusammen. Das versteh ich einfach nicht." Mutter aus Mühldorf

Die Frau zeigt Unverständnis dafür, weil der Staat die Antikörperwerte nicht anerkennt. Dazu gibt es allerdings auch kaum Studien und unterschiedliche Empfehlungen.